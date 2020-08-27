В Украине кризис не затронет несколько профессий: аналитик назвала специальности

Александр Литвин Личные финансы 02:00, 28.08.2020

В Украине большинство компаний вынуждены обращаться к специалистам по маркетингу для того, чтобы полноценно освоить продажи в интернете из-за общей тенденции перехода покупателя в онлайн. Это повлияет и на рынок труда.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Расти спрос будет на:

  • антикризисных маркетологов;

  • пиарщиков;

  • программистов;

  • СММщиков;

  • курьеров.

"Считаю, что легче будет найти работу людям с высоким уровнем ответственности, умением планировать график, высокой трудоспособностью, адаптивностью и умением подстраиваться под ситуацию. Тяжелее будет сейчас и еще тяжелее в будущем тем людям, которые привыкли жить в размеренном режиме, в ожидании помощи от государства", – рассказывает Огневая.

В будущем же восстановление рынка труда будет зависеть от динамики распространения коронавируса. Уже сейчас меняются бизнес-модели, адаптируясь к новым реалиям. "Мы привыкнем к формату удаленной работы, сможем работать из любой точки мира. Система государственных и политических институтов, система образования также будут постепенно меняться", – добавляет эксперт Jooble.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.

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