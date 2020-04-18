В Украине количество безработных резко взлетело: на одну вакансию восемь соискателей

В Украине количество зарегистрированных безработных выросла за время карантина на треть – до 400 тыс. человек. При этом число вакансий в 8 раз меньше.

Об этом сообщила начальник управления предоставления услуг населению Государственного центра занятости Инна Бондини, передает "Интерфакс-Украина". "На сегодняшний день статус безработного имеют около 400 тыс. человек, из них пособие по безработице получают свыше 340 тыс. человек", – сказала Бондини.

По ее словам, за время карантина количество зарегистрированных безработных выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы приняло решение, что в течение карантина минимальная помощь по безработице увеличена для незастрахованных лиц и на период карантина составляет 1 тыс", – добавила она.

Она также отметила, что в базе данных службы занятости есть 51 тысяча вакансий. "Каждый пятый на учете службы даже в условиях карантина находит работу", – добавила Бондини.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в связи с карантином временно приостановили деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.

Количество безработных в Украине достигло 364 тыс. по состоянию на 7 апреля, что на 13% больше по сравнению с 2019 годом.

Введенный карантин из-за пандемии коронавируса предусматривает право украинцев на оплачиваемый отпуск, сохранение 2/3 зарплаты и компенсации для предприятий.