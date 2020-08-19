В Украине кардинально пересчитают выплаты: кто и сколько получит

В Украине уже с июля 2021 года предлагают кардинально пересчитать часть выплат. В результате некоторые украинцы смогут получать значительно больше.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Алименты. Сейчас размер алиментов не может быть меньше, чем 50% от прожиточного минимума на ребенка. К примеру, если алименты платятся на ребенка возрастом пять лет, сейчас они должны составлять не менее 929 грн (прожиточный минимум составляет 1859 грн).

По новым правилам минимальный размер алиментов для детей возрастом до 6 лет будет составлять не меньше 70% базовой величины (1470 грн). При этом, если у родителя будет достаточный доход, то размер алиментов увеличат до 110% базовой величины для детей старше 6 лет и до 140% для детей до 6 лет (2310 и 2940 грн соответственно).

Выплаты при смерти, ранении рядового состава службы гражданской защиты. Сейчас выплата составляет 100 прожиточных минимумов на работоспособных (это 219,7 тыс. грн). По новым правилам выплата должна составлять не меньше 130 величин (273 тыс. грн).

Для военнослужащих:

При смерти выплатят 2 млн грн (сейчас 1,3 млн грн);

при призыве выплатят 5460 грн (сейчас 3558 грн).

Важно: новая формула расчета также будет касаться и других выплат, которые не являются основным источником дохода. А уже с 2022 года, согласно документу, Кабмин сам может определять размер "базовой величины".

Замглавы Федерации профсоюзов Александр Шубин в комментарии OBOZREVATEL заявил: прожиточный минимум нельзя исключать при расчете выплат. "Эта величина упоминается в Конституции, от нее отходить нельзя", – говорит один из лидеров профсоюзных организаций.

Реформу прожиточного минимума в Кабмине рассматривают еще с прошлого года. За это время было несколько предложений. Каждый раз речь шла о том, чтобы часть выплат "прикрепить" к новому показателю. На этот раз в законопроекте ввели понятие "базовой величины". С 1 июля следующего года она, согласно документу, составит 2100 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине в 2020-м дольше придется работать тем, кто имеет до 27 лет стажа, а также женщинам, которые родились после 1 октября 1960-го.

Совсем скоро часть украинцев, которые получают помощь от государства в виде пенсий, субсидий, пособий, стипендий и прочего, могут лишиться бюджетных выплат. Это связанно с тем, что в Украине проведут масштабную проверку на законность получения госпомощи.

Экономист Виктор Скаршевский отметил, что верификация социальных выплат в Украине не является чем-то новым, она проводилась с 2016 года до октября 2018 года, когда Конституционный суд Украины заявил, что Министерство финансов получило доступ к личным данным граждан.

Повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно, а дефицит Пенсионного Фонда при нынешних параметрах системы не исчезнет никогда. Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

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