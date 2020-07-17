В Украине кардинально изменится рынок труда: эксперты назвали новую профессию будущего

В Украине кардинально меняется ситуация на рынке труда. Работодатели постепенно отказываются не только от офисов, но и от части сотрудников. Также, в отличие от кризисов прошлых лет, в этом году взлетит спрос на СММщиков и пиарщиков.

О том, как и почему изменится ситуация на рынке труда – читайте в материале OBOZREVATEL.

Новые требования к рынку труда: что ждет украинцев

Старые модели работы уже неэффективны. За время карантина, который все еще продолжается, поменялись не только привычки, но и рынки сбыта. Доля покупок онлайн росла и до пандемии, а сейчас произошел масштабный скачок, который значительно ускорил динамику.

Вместе с тем изменилась и подходы к работе. За время карантина около 60% компаний перенесли свои офисы в онлайн, рассказывает HR-эксперт Headhunter Юлия Дрожжина. При этом вернулись к привычной работе только треть работодателей. Еще примерно столько же сказали, что собираются открыть свои офисы только до конца года (если не будет второй волны коронавируса и ужесточения коронавируса).

Все это уже привело к двум масштабным последствиям, поясняет Дрожжина:

административный персонал в офисах (уборщики, сотрудники ресепшена, охранники, системные администраторы, секретари, охранники и т.д) остался без работы;

компании начали экономить: оставили только тех, без кого ухудшится финансовый результат.

"Оставляют только самых необходимых. Тех, кто может генерировать прибыль. Те функции, которые раньше были опциональными, сейчас упрощаются. Например, если вам не нужен бухгалтер на полный день, то, скорее всего, вы возьмете бухгалтера на аутсорсе и будете платить половину ставки", – рассказывает Дрожжина.

HR-эксперт Александр Белоус добавляет: в сложившихся обстоятельствах, чтобы оставаться востребованным на рынке труда, придется развивать свои навыки, учиться новому и соответствовать новым требованиям.

"Некоторые компании уже перешли на новый режим работы. Чаще всего сотрудники не хотят менять привычный способ работы. Они всегда в своей массе будут противиться любым переменам. Кто-то считает свои права ущемленными, мол, на сокращение зарплаты или дополнительные функции он не соглашался и увольняется. Но это же ждет большинство украинских компаний", – рассказывает Белоус.

Новая профессия будущего: кто будет востребован в Украине

Диджитал переходит во главу угла, поясняет Дрожжина. Учитывая, что далеко не все могут сразу переориентироваться на новые правила работы, работодатели в первую очередь ценят тех, кто открыт к новым знаниям и не противится переменам.

"Работодатели сейчас ценят те навыки, которые позволяют развить новые умения. Сейчас важно уметь адаптироваться. Компаниям нужны сотрудники, которые готовы менять функциональные обязанности, могут быстро перестроиться. Многие компании, чтобы не сокращать людей, переводили их из одного отдела в другой", – говорит Дрожжина.

При этом большинство опрошенных OBOZREVATEL экспертов сходятся во мнении: профессия будущего – это СММщик и интернет-маркетолог. HR-директор Надежда Петрученко объясняет: если раньше во время кризиса компании наоборот урезали бюджет на пиар, то теперь будут увеличивать его: вкладывать средства в раскрутку соцсетей.

"Будет расти спрос на СММ, пиар, плюс, конечно, будет еще больший спрос на айтишников. Ситуация с бюджетом на маркетинг и пиар, можно сказать, уникальная. Если раньше в кризис их урезали, то сейчас наоборот – представители именно этих сфер будут востребованы на рынке труда", – рассказывает Петрученко.