В Украине карантин будут продлевать еще много раз, а пандемия затянется на два года: чего ждать

В Украине уже через считанные дни Кабмин в очередной раз продлит карантин. И пока бизнес ожидает новых ограничений, неофициально в правительстве говорят: готовиться стоит к тому, что пандемия, а вместе с ней и жесткие правила, продолжатся и в 2021-м.

О том, как долго может действовать карантин в Украине и как это отобразится на экономике – читайте в материале OBOZREVATEL.

Карантин снова продлят, а потом еще и еще

Вопрос, продлевать ли карантин на заседании правительства на следующей неделе, не стоит – его продлят, рассказывает OBOZREVATEL информированный источник, приближенный к Кабмину. "Решение будет по стадионам, массовым мероприятиям. Думаю, ограничения, пока у нас такая ситуация с COVID, убирать не будут. Но сейчас бизнес просит разрешить и стадионы, и массовые концерты", – рассказывает собеседник.

На следующей неделе карантин продлят до сентября. Но и на этом ограничения не закончатся. Точных прогнозов в правительстве не озвучивают, но все внутренние планы строят, исходя из того, что не позже начала сезона гриппа будет вторая волна заболевания, а карантин будет действовать и в 2021-м.

"Карантин затянется на второй год. Это уже практически неминуемо. На другой сценарий даже рассчитывать не стоит", – говорит источник в правительстве.

К слову, косвенно такие оценки правительства подтверждают и разработанные варианты выхода из карантина: все они рассчитаны на два года.

Кабмин создает определенную "рамку", в пределах которой принимают решения уже местные органы власти. А местная власть уже готовится к выборам, поэтому они пытаются лавировать между тем, как угодить сторонникам и противникам жесткого карантина.

"Мы общались и с местными органами власти. Их главный месседж: людям нужно все объяснять. Чаще всего они получают рекомендации от своего местного главного санитарного врача и сами не до конца понимают, что и для чего делается. Вот сейчас, например, в Киеве запретили массовые и культурные мероприятия, работу общепита после 22 часов. Для баров, клубов, ресторанов это огромный убыток. А они потом задаются вопросом: а в чем логика? Могут же заразиться и до 22.00", – рассуждает собеседник.

Карантин в Украине продлят еще несколько раз

При этом в Кабмине уверяют: адаптивный карантин уже позволил запуститься бизнесу, мол, останавливать экономику никто не собирается. С такой позицией соглашаются и опрошенные OBOZREVATEL эксперты.

Министр развития экономики в Кабмине Алексея Гончарука Тимофей Милованов уверен, что ужесточать карантин нужно точечно (там, где есть вспышка), в то же время как общее ужесточение может иметь губительные последствия. Мол, лекарства окажется жестче самой болезни. "По нашей оценке вреда от жесткого карантина больше, чем пользы от него. Мы сейчас помогаем Кабинету министров разработать критерии введения мягких карантинных ограничений", – пояснил Милованов.

Собеседники OBOZREVATEL в СНБО говорят, что также не рассчитывают на скорый конец карантина. Украина при разработке собственных планов ориентируется на опыт соседей, в первую очередь стран ЕС. Мол, если там будет действовать карантин, то и мы не станем снимать все ограничения.

"К маскам нужно привыкать надолго. В этом году мы их точно не снимем. У нас пока цифры хуже, чем в среднем по ЕС. С одной стороны да, тестов стали больше делать, но с другой – по количеству проведенных тестов мы также отстаем от многих стран, но у них показатель заболеваемости на 100 тыс. человек меньше", – говорит собеседник.

Решение нужно обсуждать с бизнесом, а существующей коммуникации недостаточно

Худшая ситуация для бизнеса – неопределенность, рассказывает OBOZREVATEL экс-министр финансов Оксана Маркарова. И пока нет конкретного плана, как будет меняться карантин, в каком порядке и при каких условиях конкретные шаги будут ужесточать или ослаблять, бизнес будет ожидать худшего.

"Общественное здоровье – это приоритет номер один, и он должен быть определяющим, однако имея уже результат введения карантина и его влияния на деловую активность, очень важно все последующие решения правительства принимать с учетом этого влияния и очень четко коммуницировать с бизнес-ассоциациями", – говорит Маркарова.

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко уверен: и без ужесточения карантина ВВП Украины в 2020-м может упасть на 8-10%. За первые пять месяцев этого года, с учетом нескольких "удачных" месяцев без карантина и мирового кризиса, производство сократилось на 8,7% по сравнению с прошлым годом.

Карантин в Украине может затянуться на два года

При этом только в апреле месячное падение промышленности составило 16,2%. "В мае мы увидели, что сокращение замедлилось до 12,2%. Это произошло благодаря смягчения карантина. Если политика жесткого карантина возобновится, мы будем видеть трагическое падение ВВП, бюджет страны выполнить не удастся, уровень безработицы вырастет, а на социальные инициативы, такие как повышение пенсий и поддержка работающих, просто не хватит денег", – подытожил Мазуренко.

При этом в апреле сфера транспорта потеряла 42,2%, торговля 12,3%. Ситуация в мае начала улучшаться, но до сих пор точно никто не может сказать, что будет осенью и зимой. Если вторая волна коронавируса зимой окажется жестче первой, Кабмину придется ужесточать ограничения, а часть бизнеса рискует не пережить нового удара.

Немецкий "Институт Роберта Коха" спрогнозировал, что пандемия коронавируса может длиться около двух лет. И часть ограничений (в Украине это могут быть санитарные нормы, ограничения по количеству человек в помещениях, требования по обязательному ношению масок в общественных местах и транспорте) может действовать все это время.