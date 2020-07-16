В Украине карантин будет длится до 2021-го – источники

В Украине карантин будут продлевать до 2021-го. В ближайшее время Кабмин примет решение продлить карантин до сентября текущего года, однако подобные решения будут утверждаться еще ни один раз.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "Решение будет по стадионам, массовым мероприятиям. Думаю, ограничения, пока у нас такая ситуация с COVID, убирать не будут. Но сейчас бизнес просит разрешить и стадионы, и массовые концерты", – рассказывает собеседник.

На следующей неделе карантин продлят до сентября. Но и на этом ограничения не закончатся. Точных прогнозов в правительстве не озвучивают, но все внутренние планы строят, исходя из того, что не позже начала сезона гриппа будет вторая волна заболевания, а карантин будет действовать и в 2021-м.

"Карантин затянется на второй год. Это уже практически неминуемо. На другой сценарий даже рассчитывать не стоит", – говорит источник в правительстве.

К слову, косвенно такие оценки правительства подтверждают и разработанные варианты выхода из карантина: все они рассчитаны на два года.

Кабмин создает определенную "рамку", в пределах которой принимают решения уже местные органы власти. А местная власть уже готовится к выборам, поэтому они пытаются лавировать между тем, как угодить сторонникам и противникам жесткого карантина.

"Мы общались и с местными органами власти. Их главный месседж: людям нужно все объяснять. Чаще всего они получают рекомендации от своего местного главного санитарного врача и сами не до конца понимают, что и для чего делается. Вот сейчас, например, в Киеве запретили массовые и культурные мероприятия, работу общепита после 22 часов. Для баров, клубов, ресторанов это огромный убыток. А они потом задаются вопросом: а в чем логика? Могут же заразиться и до 22:00", – рассуждает собеседник.

Карантин в Украине продлят еще несколько раз

При этом в Кабмине уверяют: адаптивный карантин уже позволил запуститься бизнесу, мол, останавливать экономику никто не собирается. С такой позицией соглашаются и опрошенные OBOZREVATEL эксперты.

Министр развития экономики в Кабмине Алексея Гончарука Тимофей Милованов уверен, что ужесточать карантин нужно точечно (там, где есть вспышка), в то же время как общее ужесточение может иметь губительные последствия. Мол, лекарство окажется жестче самой болезни. "По нашей оценке, вреда от жесткого карантина больше, чем пользы. Мы сейчас помогаем Кабинету министров разработать критерии введения мягких карантинных ограничений", – пояснил Милованов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, карантин и пандемия коронавируса навсегда изменили рынок труда не только в Украине, но и по всему миру. Если для нас актуально снижение зарплат и переход на удаленную работу, то в мире уже начался активный переход к новым технологичным рабочим местам и сокращение персонала.