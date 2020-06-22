В Украине изменят рабочий день: кого коснется и причем тут коронавирус

В Украине изменят время начала рабочего дня, чтобы избежать скопления в общественном транспорте

Кабинет министров постановлением №500 принял решение изменить время начала рабочего дня в Украине. Региональные комиссии уже в ближайшее время должны с учетом новых требований обсудить с работодателями и утвердить графики таким образом, чтобы избежать скопления людей по утрам.

О том, как будет работать новшество и для чего его приняли, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что решил Кабмин?

Действующие карантинные ограничения продлили, а вместе с тем работодателям рекомендовали перенести начало рабочего дня на более позднее время. Мол, в таком случае это позволит уменьшить потоки людей и тем самым снизит вероятность заражения.

Как предполагают в правительстве, работать во время карантина украинцы должны с 9-11 часов дня, а не с 8-9, как было принято ранее. К примеру, в 10 часов Кабмин предлагает открываться:

магазинам;

СТО;

почтовым отделениям;

спортивным залам;

офисам страховых компаний;

учреждениям образования;

социальным службам.

Также с 10 часов будет работать Пенсионный фонд, центры предоставления административных услуг, учреждения социальной защиты, а органы власти – с 8 часов утра.

OBOZREVATEL обратился за комментарием в "Новую почту" и в несколько сетей спортивных залов. Нам пояснили: пока ничего о новом графике не слышали, но при этом заверили, что будут выполнять все принятые на государственном уровне правила.

Новых графиков действительно пока нет. Территориальные комиссии самостоятельно принимают решения, как будет меняться рабочий день в их населенных пунктах. Как рассказала OBOZREVATEL начальник отдела по вопросам гражданской защиты населения Уманского исполкома Елена Опрышко, решение комиссии будет обязательным к исполнению как для государственных, так и для частных предприятий.

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"Решение принимается по рекомендации главного санитарного врача региона. Не думаю, что будут какие-либо проблемы с выполнением. Региональные отделения Пенсионного фонда донесут своим подразделениям, Центры предоставления административных услуг подчиняются местной власти, да и частные работодатели обязаны выполнять решения комиссии и будут это делать", – отмечает Опрышко.

"Если всех перевести на работу с 10 часов, то мы увидим, что скопление людей осталось, но если раньше концентрация была в 8-9 часов, то сейчас будет в 10-11 часов. Поэтому кто-то должен выходить на работу в 8 часов, кто-то – в 11", – предполагает юрист Александр Плахотник.

При этом эксперт добавляет: если будет инструкция, к примеру, для продуктовых магазинов открываться с 9 утра, а они продолжат работать с 7-ми, вполне возможно, что их могут оштрафовать на 17 тыс. грн за нарушение карантинных ограничений.

"Те, кто работает круглосуточно, тоже, вероятно, должны свои вторые смены перевести на то время, при котором сотрудники не будут в час пик добираться на работу. Но это все зависит от того, как решение пропишут территориальные комиссии", – добавляет Плахотник.

Работодателям предлагают взять на себя ответственность

"На период действия карантина с целью ограничения скопления граждан в транспорте и на дорогах следования на работу/с работы применять там, где это возможно, гибкий режим рабочего времени, который, в частности, предусматривает разное время начала и окончания работы для различных категорий работников, дистанционную (надомную) работу", – говорится в постановлении Кабмина.

Часть украинцев на время карантина могут оставить работать дома Pixabay.com

Работодатели сами должны принимать решение, как они разделят рабочее время, кого переведут на дистанционную работу и т.д.

Елена Опрышко уверена: усиление карантина в том или ином виде будет эффективным. До послаблений число заболевших было значительно меньше, сейчас из-за того, что украинцы расслабились и перестали самостоятельно ограничивать число контактов, вирус активно набирает обороты.

Возможно, новое ограничение позволит вернуть ситуацию под контроль, при этом от решений местных властей, ответственного отношения каждого работодателя и осторожности каждого украинца зависит, как быстро закончится карантин и сколько человек заразятся в нашей стране.