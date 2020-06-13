В Украине изменят пенсионный возраст для женщин и ужесточат требования: кого коснется

В Украине в апреле 2021-го повысят пенсионный возраст для женщин, а с января следующего года ужесточат требования по стажу с 27 до 29 лет.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В 2021-м повысят пенсионный возраст для женщин – с 59,5 до 60 лет. Это станет последним этапом пересмотра возраста выхода на заслуженный отдых, в результате которого женщины и мужчины сравняются в своих правах.

Повышение произойдет в апреле. В результате часть украинцев успеет получить законную выплату, другим придется ждать дня рождения. Стоит отметить, что поэтапное повышение началось еще в 2011-м.

Кому еще придется работать дольше?

Еще одна группа тех, кому придется дольше работать, – те, кто не выполнили требования по стажу. В Украине поэтапно повышается требование для выхода на пенсию в 60 лет. В 2021-м это 28 официально отработанных лет, а в 2022-м – уже 29 лет. В 2028-м граница увеличится до 35. Что это означает? К примеру, если вам сейчас 40 лет, у вас уже должно быть минимум 15 лет стажа.

Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет:

в 2020-м – от 27 лет стажа;

в 2021-м – от 28 лет стажа;

в 2022-м – от 29 лет стажа;

в 2023-м – от 30 лет стажа;

в 2024-м – от 31 года стажа;

в 2025-м – от 32 лет стажа;

в 2026-м – от 33 лет стажа;

в 2027-м – от 34 лет стажа;

в 2028-м – от 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 63 года:

в 2020-м – от 17 до 27 лет стажа;

в 2021-м – от 18 до 28 лет стажа;

в 2022-м – от 19 до 29 лет стажа;

в 2023-м – от 20 до 30 лет стажа;

в 2024-м – от 21 до 31 года стажа;

в 2025-м – от 22 до 32 лет стажа;

в 2026-м – от 23 до 33 лет стажа;

в 2027-м – от 24 до 34 лет стажа;

в 2028-м – от 25 до 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 65 лет:

в 2020-м – до 17 лет стажа;

в 2021-м – до 18 лет стажа;

в 2022-м – до 19 лет стажа;

в 2023-м – до 20 лет стажа;

в 2024-м – до 21 года стажа;

в 2025-м – до 22 лет стажа;

в 2026-м – до 23 лет стажа;

в 2027-м – до 24 лет стажа;

в 2028-м – до 25 лет стажа.

Есть три "двери". Первая – вовсе остаться без пенсии. Такое будущее грозит тем, кто официально не имеет и 15 лет стажа. Вторая – выйти на пенсию в 63 года. Сейчас для этого нужно от 17 до 27 лет стажа, а в 2028-м (последний этап повышения требования) – от 25 до 35 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.

В Украине до 45 расширен перечень банков, осуществляющих выплату пенсий, денежной помощи и зарплаты работникам бюджетных учреждений.