В Украине изменился курс доллара: сколько стоит в банках и обменниках
В Украине 26 августа доллар подорожал на 3-4 копейки практически на всех сегментах валютного рынка. Такое колебание практически не повлияет на ситуацию. При этом разрыв между курса покупки и продажи доллара расширился, что может свидетельствовать о дальнейшей тенденции к росту доллара.
Курс НБУ на 26 августа
доллар США – 27,43 грн (+4 копейки)
евро – 32,40 грн (+16 копеек)
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,3 грн/$ (+3 копейки)
Продажа – 27,60 грн/$ (без изменений )
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 27,40 грн/$ (без изменений)
Продажа – 27,45 грн/$
Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.
Украина понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.