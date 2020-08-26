В Украине изменился курс доллара: сколько стоит в банках и обменниках

В Украине 26 августа доллар подорожал на 3-4 копейки практически на всех сегментах валютного рынка. Такое колебание практически не повлияет на ситуацию. При этом разрыв между курса покупки и продажи доллара расширился, что может свидетельствовать о дальнейшей тенденции к росту доллара.

Курс НБУ на 26 августа

доллар США – 27,43 грн (+4 копейки)

евро – 32,40 грн (+16 копеек)

Как подорожал доллар НБУ

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 27,3 грн/$ (+3 копейки)

Продажа – 27,60 грн/$ (без изменений )

Курс доллара в банках minfin.com.ua

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 27,40 грн/$ (без изменений)

Продажа – 27,45 грн/$

Курс доллара в обменниках finance.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украина понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.

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