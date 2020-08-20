В Украине изменили формулу расчета субсидии: некоторым семьям придется платить на 500 грн больше

В Украине изменили формулу расчета субсидий а также сократили размер социальной помощи. Все это в результате может привести к снижению размера субсидий до 40%.

Как подсчитал OBOZREVATEL, формулу расчета субсидии изменили так, что каждой семье придется платить больше. А некоторым – на 500 грн больше. Новшество вступило в силу, однако изменения украинцы почувствуют с наступлением отопительного сезона.

Все, кому положена скидка, платят за коммуналку определенный процент от дохода семьи, остальное компенсирует государство. У каждого этот процент разный. Чтобы его рассчитать, нужно доход на одного члена семьи разделить на два прожиточных минимума и умножить на 15%. К примеру, если средний доход на одного человека – 3 тысячи, то семья может платить за коммунальные услуги 11,6% своего дохода.

Допустим, что совокупный доход – 9 тысяч гривен. Тогда зимой за коммуналку можно будет платить 1044 грн. А если получается больше, все, что сверх этой суммы, покроет субсидия. Правда, только в пределах социальных нормативов потребления (но их менять пока не будут).

В новой же формуле вместо 15% в формулу установят коэффициент в 20%. Та же семья, если бы, к примеру, изменения ввели прошлой зимой, получила бы субсидию на 342 грн меньше. Вместо 11,6% нужно будет отдавать на коммуналку 15,4% совокупного дохода семьи.

"Вместе со всеми изменениями, по моим подсчетам, люди будут получать субсидию на 40% меньше, чем в прошлом году. А почему это сделали? На 10,5 млрд в 2020-м уменьшили программу субсидий и на 1,5 млрд уменьшили расходы на государственную социальную помощь", – говорит OBOZREVATEL экс-министр соцполитики Андрей Рева.

Размер субсидии впервые будут учитывать как часть дохода семьи. Это приведет к тому, что размер помощи будет существенно меньшим. "Допустим многодетная семья подает документы на получение государственной помощи как малообеспеченная. По новым правилам им в доходы впишут еще и субсидию, а общий размер помощи на детей уменьшается. Они говорят, что увеличили помощь на детей до 2,5 прожиточных минимумов. Но по факту они включили в доходы субсидию и таким образом абсолютно нивелировали какое-либо повышение", – поясняет бывший министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что ведомство проверит льготы и пособия, а также пересмотрит программы, где есть злоупотребления.

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