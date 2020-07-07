В Украине изменилась ситуация на валютном рынке: стоит ли покупать доллары

В Украине курс доллара после отставки главы НБУ Якова Смолия резко обвалился на 40 копеек до 27,2-27,3 грн/$. После доллар незначительно подешевел (примерно на 15 копеек), однако остался выше психологической отметке.

О том, что будет с курсом валют и стоит ли скупать доллары – читайте в материале OBOZREVATEL.

Доллар продолжит дорожать?

Скорее всего да, но это нормально. В конце года курс должен достичь около 30 грн/$ и Кабмин будет настаивать на том, чтобы выполнить этот показатель (иначе сорвут выполнение бюджета). Нацбанк, во всяком случае до смены правления, будет удерживать инфляцию и рост курса американской валюты.

Но даже если придет новый глава НБУ, который пойдет на девальвацию ради стимулирования экономического роста, резкого обвала гривни не будет.

"В дальнейшей перспективе и ближе к концу года мы однозначно перейдем отметку в 28 грн/$, однако такая девальвация это нормальный процесс. Причин для излишней паники или особо пессимизма нет", – говорит Мазуренко.

Пора скупать доллары?

Нет. Скупать валюту в любом случае не нужно. Если у вас намечается крупная покупка, лучше всего покупать небольшими порциями раз в месяц. При этом большую часть средств необходимо покупать ближе к лету, а к концу года, когда курс традиционно растет, объемы покупок можно снизить.

"Даже опытные игроки на рынке не всегда могут заработать на валютных операциях. Я бы не советовал пытаться получить прибыль на обмене валют. Нужно рассматривать валюту как средство сбережения средств или накопления на будущую покупку. При этом лучше сразу покупать несколько валют: доллар, евро, иен, например.

Как правильно покупать валюту?

Есть три основных правила, как правильно покупать валюту. Важно при этом определиться с целью.

Если откладывать на конкретную покупку. В таком случае правильно собирать в той валюте, в которой будете тратить деньги. Например, если копить на поездку в Рим, лучше всего покупать евро. Если же вы планируете покупать машину, цена которой фиксирована в долларах, лучше всего сразу копить американскую валюту.

Если копить на "черный день". В таком случае стоит сразу приобретать три разных валюты. Например, доллары, евро и юани. Такая корзина позволит диверсифицировать (разделить) риски. Это главный принцип.

Также нельзя покупать деньги сразу. Лучше всего делать это небольшими порциями раз в месяц. При этом большую часть средств необходимо покупать ближе к лету, а к концу года, когда курс традиционно растет, объемы покупок можно снизить.

Где покупать валюту?

Существуют такие законные способы приобрести валюту: в банке, в обменнике и с помощью банковского мобильного приложения. Наиболее рискованный способ – обменники. Дело в том, что сотни таких пунктов работают нелегально. Поэтому перед тем, как совершить сделку, стоит проверить наличие лицензии на валютные операции.

А если нет лицензии, значит, нет и контроля. В таком обменнике могут продать фальшивки и на следующий день исчезнуть. Также важно, чтобы после таких операций предоставляли чеки.

Главное преимущество покупки валюты в банках – безопасность. А главный недостаток – очереди в кассах. Кроме того, перед тем, как прийти в финансовое учреждение, лучше заранее убедиться, что у них есть валюту в наличности. Вполне возможно, что при просьбе продать вам $200-300 сотрудник отделения предложит прийти в другой день.

С 2019 года для украинцев появилась еще одна возможность – покупать валюту онлайн. Для этого нужно либо иметь открытую валютную карту, или же открыть интернет-карту. Для последней не нужно будет идти в банк, правда, при этом необходимо иметь уже открытый счет в финансовом учреждении.