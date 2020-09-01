В Украине изменилась ситуация на рынке труда: кому сложнее всего будет найти работу

Александр Литвин Личные финансы 00:21, 2.09.2020 Обновлено: 00:21, 2.09.2020

В Украине среди самых невостребованных на рынке труда специальностей оказались юристы, эндокринологи, флористы, товароведы и прорабы.

Об этом говорится в статистике компании Jooble. "Наименьшее количество вакансий в прошлом месяце было предложено специалистам на позиции юриста, эндокринолога, флориста, товароведа и прораба. Что касается спроса на работу среди самых соискателей, то в августе их интересовала работа преимущественно экспедиторами, диспетчерами на дому, администраторами, операторами колл-центров и упаковщиками. Больше всего поисковых запросов было зафиксировано в Киеве, Ивано-Франковске и Львове. Меньше всего – в Черновцах, Житомире и Полтаве", – говорится в отчете компании.

Больше всего вакансий в августе было сосредоточено в Киеве, Харькове и Днепре, меньше всего – в Сумах, Луцке и Кривом Роге. В разрезе отраслей, лидерами по количеству опубликованных вакансий стали оптовая и розничная торговля, производство, а также транспорт и логистика.

Среди работодателей отрасли розничной и оптовой торговли наиболее востребованными работниками в августе стали продавцы-консультанты, менеджеры по продажам и кассиры. Соискателям на эти вакансии в прошлом месяце предлагали в разных городах Украины от 5000 до 25000 грн – продавцам-консультантам, от 5000 до 50000 грн – менеджерам по продажам, и от 4000 до 12000 грн – кассирам.

"На работу в сфере производства чаще всего украинские работодатели искали упаковщиков, предлагая им зарплату 7000 до 35000 грн, грузчиков – от 4000 до 15000 грн и разнорабочих – на зарплату от 6000 до 15000 грн", – отмечают в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.

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