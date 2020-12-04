После вторжения РФ на Донбасс без жилья остались сотни тысяч семей: реально ли помочь переселенцам

В Украине только около 1% внутренне перемещенных лиц за шесть лет конфликта получили жилье при государственной поддержке. Сколько еще семей нуждаются в жилплощади, как ВПЛ решают данную проблему и где государству взять деньги, чтобы обеспечить жильем всех нуждающихся – узнал OBOZREVATEL.

По официальным данным в Украине 1,5 млн вынужденных переселенцев. Но далеко не всем нужны квартиры. Как заявляет глава комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец, около половины из них живут на неподконтрольной территории и лишь числятся переселенцами:

"В Донецкой области зарегистрировано 560 тыс. ВПЛ. Из них 380 тыс. – пенсионеры, – приводит пример Лубинец. – Они преимущественно живут на неподконтрольной территории, регистрируются, чтобы получить пенсию, и ездят за ней через КПВВ. Этих пенсионеров нужно отделить от реальных переселенцев. Как только мы это сделаем. Из 1,5 млн останется примерно 750 тыс".

Многие ВПЛ выехали семьями, по два, три или больше человек. Потому Лубинец утверждает, обеспечить новым жильем нужно примерно 400 тыс. семей. С его слов, около 10% семей ВПЛ уже имеют собственное жилье на подконтрольной Украине территории, и большинство купили его без помощи государства. 62% ВПО – снимают жилье, 7% – живут в общежитиях, 3% – в местах компактного расселения, остальные – у родственников или семей, которые предоставили им жилье бесплатно.

Но даже 400 тыс. – огромная проблема для государства. Ведь на обеспечение жильем всех этих людей уйдут сотни миллиардов гривен, которых в бюджете Украины – нет.

"Мы переехали в первую очередь потому, что хотели остаться в родной стране, где есть украинский флаг и украинская власть", – так комментирует свой отъезд из Донецка глава общественной организации "Активная гражданская позиция" Наталья Омельченко. С мужем и четырьмя детьми они уехали в Киев еще в 2014-м году. Старший сын только закончил учебу, остальные дети – несовершеннолетние, младшей дочке был год.

"На момент отъезда я была после тяжелой операции и мне нужно было наблюдение узких специалистов, которые есть не в каждом областном центре, – говорит Наталия. – У двоих моих детей так же тяжелая ситуация со здоровьем и они практически ежедневно нуждаются в наблюдении. Потому наш выбор пал на Киев".

В Донецке у них было две квартиры в центре города, офисное помещение. В столице же пришлось все начинать сначала. Первый год в Киеве семья жила в квартире знакомого, но так не могло продолжаться долго. В 2015-м Минсоцполитики объявило, что для временного проживания ВПЛ выделят общежитие по адресу Кустанайская 6 и Наталия переехала туда:

"Там мы прожили два месяца и получили огромные счета за услуги – 214 тыс грн. Тогда решили бороться за свои права, начались судебные разбирательства, в частности с балансодержателем – Институтом права при Министерстве юстиции. Институт хотел нас всех выселить, но правовым путем этого не получалось, суд стал на сторону переселенцев. Тогда на нас начали давить, отключали электричество, "титушки" выламывали двери, наносили телесные повреждения".

Семья продержалась долго, но год назад их все таки "выжили". Наталья с мужем и детьми вынуждены были съехать из общежития и начать арендовать жилье. Своей жилплощадью они до сих пор не обзавелись.

Для ВПЛ, которые хотят получить жилье, работают государственные и местные программы, а также частные инициативы. К примеру, в Ужгороде проектом жилья для ВПЛ занимается ОО "Закарпатье-Донбасс". Они уже получили землю для строительства дома от местной власти, а сейчас ищут застройщика, который возьмется за работу.

"Для переселенцев будет лишь часть квартир в доме, от 56 до 72-х, – говорит глава организации Константин Блажевич. – Все зависит от застройщика и проекта. Само собой, застройщик рассчитывает на прибыль. Эти квартиры не будут бесплатные, мы вложим в них, но цена должна быть ниже рыночной".

Среди самых больших и эффективных государственных программ Лубинец называет: "Доступное жилье" и государственный ипотечный кредит от "Держмолодьжитла". По условиям программы "Доступное жилье" вынужденным переселенцам могут компенсировать 50% суммы за приобретенное ими жилье в новострое. А по программе кредитования они могут взять ипотечный кредит на 20 лет всего под 3% годовых. Но попасть в число участников программ – не так легко. По данным "Держмолодьжитла" 2019-м по обоим проектам профинансировали 759 договоров на общую сумму 386,5 млн грн (при том, в эту статистику входят не только переселенцы, но и участники АТО, которые также могут подаваться на программу).

По состоянию на 1 ноября 2020-го года в программе "Доступное жилье" зарегистрировано 11 470 заявлений от ВПЛ. А в программе кредитования – 7 935 заявлений. При том, на 2020-й год на кредиты выделили всего 7,3 млн грн. Это позволит обеспечить жильем лишь 8 семей (5 из них договора уже заключили). 31 семья ВПЛ также получила квартиры по программе молодежного кредитования, и 15 семей – за счет жилищных программ на местах.

На 2021-й программа льготных кредитов для ВПЛ должна получить 7,5 млн грн. Это значит, что рассчитывать на поддержку могут не более 8 семей. Такими темпами, чтобы профинансировать ипотеки всех зарегистрированных в программе понадобится 992 года!

Но если на программы даже начнут выделять больше, далеко не все могут в них участвовать. По словам Наталии Омельченко "Доступное жилье" для ее семьи – недоступно, ведь у них нет не то что 50% стоимости квартиры, а даже 5%. Перед войной они как раз купили новое жилье в Донецке и все сбережения пошли на нее.

"В программе кредитования мы также не можем участвовать, потому, что у нас в маленьком селе в Донецкой области на подконтрольной Украине территории есть числящееся на нас жилье – две комнаты в бывшем общежитии. Мы использовали эти комнаты, как дачу. Там нету отопления, плохой напор воды, но в селе есть речка. На самом деле, жить там нельзя, но считается, что у нас полно жилплощади", – рассказывает Омельченко.

Государственный бюджет Украины в последние годы имеет огромный дефицит, потому рассчитывать на то, что из него смогут профинансировать жилье для всех ВПЛ – нельзя. По словам Дмитрия Лубинца, на помощь могут прийти международные партнеры, но они должны видеть и нашу заинтересованность в том, чтобы решить проблему:

"Мы должны показать конкретные цифры: скольким людям нужно жилье, сколько мы можем выделить из бюджета на конкретные программы. Пусть выделим даже 100 млн грн, но эффективно используем их. Это уже будет сигналом для партнеров. Сейчас Кабмин выделяет деньги на такие программы, но часто эти средства не используются. Потому и партнерам пока нет смысла давать свои деньги под мертвые программы Кабмина. Они будут помогать, только когда увидят, что мы сами над этим работаем", – подытожил Лубинец.

Пока же большинство переселенцев так и не дождались ни эффективного использования средств от государства, ни помощи от партнеров.

Проблема жилья для ВПЛ спустя шесть лет конфликта до сих пор остается критической. Получить квартиры с помощью государства удалось очень немногим, да и поучаствовать в льготных программах могут не все. Проекты поддержки рассчитаны на то, что ВПЛ, которые нуждаются в жилье, смогут профинансировать хотя бы часть покупки за свои деньги, но далеко не все выехали с оккупированной территории со сбережениями, и не всем удалось заработать достаточно средств на новом месте. Из-за этого, большинство семей находятся в тупике. Единственная надежда для них – получить хоть какую-то компенсацию за утраченное на Донбассе имущество, и уже с этим капиталом стоить дальнейшую жизнь на новом месте. Но Россия, как государство-агрессор, с компенсациями не торопится.