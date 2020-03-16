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16 марта • обновлено в 17:56
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В Украине из-за коронавируса обвалятся переводы от заробитчан – НБУ

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Из-за мировой эпидемии коронавируса переводы валюты от заробитчан в Украину могут упасть на $0,5-1 млрд.

Об этом сообщил замглавы Национального банка (НБУ) Дмитрий Сологуб в интервью на телеканале "Интер". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Деньги от заробитчан

Деньги от заробитчан

"Предварительно мы оцениваем потери в размере $500 млн – $1 млрд. Но нужно смотреть, сколько это будет продолжаться. Мы исходим из того, что ситуация продлится несколько месяцев, а потом постепенно будет улучшаться", – сказал Сологуб.

При этом замглавы НБУ отметил, что "нехватка" валюты будет компенсирована тем, что за счет отсутствия выездного туризма ее не будут вывозить из страны. "Этот эффект мы сейчас считаем примерно в $1,5 млрд", – сказал Сологуб.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
заробитчане Национальный банк Украины
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Всех выезжающих по турпутевкам обязать подавать декларации о доходах и проверять на оплату налогов и получение субсидий.
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