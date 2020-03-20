Главная Новости
20 марта • обновлено в 15:16
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Личные финансы

В Украине из-за карантина запретили забирать жилье за долги по ЖКХ и ипотеке

1.9т
Читать материал на украинском

В Украине на время карантина и в течение 30 дней после него государственные исполнители не будут выселять людей за долги по коммуналке и не будут взыскивать ипотечные задолженности.

Об этом сообщил глава Центрального управления Министерства юстиции Кирилл Миненко, передает "Укринформ"

В Украине временно запретили забирать жилье

В Украине временно запретили забирать жилье

"На время действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены государственные исполнители не будут исполнять решение о принудительном выселении людей и взыскании жилья за коммунальные долги, а также взыскании по ипотечным долгам", – сказал Миненко.

Такие нормы предусмотрены в законе о борьбе с распространением коронавируса, который на днях был принят Радой и подписан президентом Владимиром Зеленским.

В каких случаях в Украине могут забрать жилье

Миненко напомнил, что в Законе Украины "Об исполнительном производстве" есть ограничения: квартиру можно забрать и продать на аукционе только в двух случаях.

  • если у должника есть другое жилье;

  • если сумма долга превышает 20 минимальных заработных плат, то есть более 94 тысячи гривень.

"Долг считают за предыдущие три года, поэтому для ареста единственной квартиры в среднем ежемесячно нужно накапливать 2,6 тысячи гривень задолженности. В других случаях никто не имеет права лишать жилья", – пояснил Миненко.

Он подчеркнул, что взыскание жилья может происходить только по решению суда.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
жилье
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
4
Смешно
0
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Оказывается за долги по коммуналке людей уже выселяют, и куда, на улицу? Пипец... Слава Майдану, это все началось после него. Нафига мне такая евроассоциация.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Экономика Личные финансы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги