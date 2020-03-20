В Украине из-за карантина запретили забирать жилье за долги по ЖКХ и ипотеке

В Украине на время карантина и в течение 30 дней после него государственные исполнители не будут выселять людей за долги по коммуналке и не будут взыскивать ипотечные задолженности.
Об этом сообщил глава Центрального управления Министерства юстиции Кирилл Миненко, передает "Укринформ"
В Украине временно запретили забирать жилье
"На время действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены государственные исполнители не будут исполнять решение о принудительном выселении людей и взыскании жилья за коммунальные долги, а также взыскании по ипотечным долгам", – сказал Миненко.
Такие нормы предусмотрены в законе о борьбе с распространением коронавируса, который на днях был принят Радой и подписан президентом Владимиром Зеленским.
В каких случаях в Украине могут забрать жилье
Миненко напомнил, что в Законе Украины "Об исполнительном производстве" есть ограничения: квартиру можно забрать и продать на аукционе только в двух случаях.
если у должника есть другое жилье;
если сумма долга превышает 20 минимальных заработных плат, то есть более 94 тысячи гривень.
"Долг считают за предыдущие три года, поэтому для ареста единственной квартиры в среднем ежемесячно нужно накапливать 2,6 тысячи гривень задолженности. В других случаях никто не имеет права лишать жилья", – пояснил Миненко.
Он подчеркнул, что взыскание жилья может происходить только по решению суда.
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