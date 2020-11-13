В Украине из-за карантина взлетит спрос на одну из специальностей: сколько платят

Александр Литвин Личные финансы 01:40, 14.11.2020

В Украине в связи с введением карантина выходного дня увеличится спрос на услуги курьеров. Работники этой сферы больше всего зарабатывают в Киеве – в среднем 12 тысяч гривен. При этом в областных центрах меньше всего курьеры зарабатывают в Запорожье и Днепре – 9 тысяч гривен.

Об этом OBOZREVATEL рассказала руководитель направления по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина. Зарплаты курьеров в Харькове, Одессе и Львове находятся на одном уровне – 10 тысяч гривен.

Сколько зарабатывают курьеры в Украине:

  • Киев – 12 000 грн;

  • Харьков – 10 000 грн;

  • Одесса – 10 000 грн;

  • Днепр – 9 000 грн;

  • Львов – 10 000 грн;

  • Запорожье – 9000 грн.

Кабинет министров ввел в Украине карантин выходного дня – все рестораны и кафе по субботам и воскресеньям будут работать как минимум до конца месяц только на доставку. Также должны закрыться и все магазины, кроме продуктовых и аптек. Такие ограничения традиционно приводят к повышению спроса на курьерские услуги.

Как сообщал OBOZREVATEL, сразу после объявления карантина выходного дня сеть гипермаркетов "Эпицентр" выпустила рекламу, в которой заявила, что будет работать также в субботу и воскресенье. Пренебрегая всеми запретами, в компании анонсировали продажу не только стройматериалов, но и продуктов, медикаментов и даже топлива для машин.

Затем сеть "Эпицентр" сообщила, что будет продавать на выходных исключительно продукты питания, медицинские товары и средства гигиены. После в сети все-таки приняли решения соблюдать установленные Кабмином ограничений.

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