В Украине из-за карантина взлетит спрос на одну из специальностей: сколько платят

В Украине в связи с введением карантина выходного дня увеличится спрос на услуги курьеров. Работники этой сферы больше всего зарабатывают в Киеве – в среднем 12 тысяч гривен. При этом в областных центрах меньше всего курьеры зарабатывают в Запорожье и Днепре – 9 тысяч гривен.

Об этом OBOZREVATEL рассказала руководитель направления по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина. Зарплаты курьеров в Харькове, Одессе и Львове находятся на одном уровне – 10 тысяч гривен.

Сколько зарабатывают курьеры в Украине:

Киев – 12 000 грн;

Харьков – 10 000 грн;

Одесса – 10 000 грн;

Днепр – 9 000 грн;

Львов – 10 000 грн;

Запорожье – 9000 грн.

Кабинет министров ввел в Украине карантин выходного дня – все рестораны и кафе по субботам и воскресеньям будут работать как минимум до конца месяц только на доставку. Также должны закрыться и все магазины, кроме продуктовых и аптек. Такие ограничения традиционно приводят к повышению спроса на курьерские услуги.

Как сообщал OBOZREVATEL, сразу после объявления карантина выходного дня сеть гипермаркетов "Эпицентр" выпустила рекламу, в которой заявила, что будет работать также в субботу и воскресенье. Пренебрегая всеми запретами, в компании анонсировали продажу не только стройматериалов, но и продуктов, медикаментов и даже топлива для машин.

Затем сеть "Эпицентр" сообщила, что будет продавать на выходных исключительно продукты питания, медицинские товары и средства гигиены. После в сети все-таки приняли решения соблюдать установленные Кабмином ограничений.