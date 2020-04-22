В Украине количество безработных превысило официальные данные в 5 раз – Шмыгаль

Из-за карантина в Украине по расчетам правительства потеряли работу или вынужденно ушли в неоплачиваемые отпуска около 2 миллионов людей.

При этом официально в центрах занятости безработными зарегистрированы около 400 тыс. человек. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина".

Работа в Украине

Значительная часть потерявших работу приходится на людей, занятых в малом и среднем бизнесе (туризм, общественное питание, пассажирский транспорт, сфера бытовых услуг и розничная торговля непродовольственными товарами). Он является основой экономики.

"Это – основа потребления. Соответственно, если нет потребления, то и остальная экономика постепенно будет остывать, и в перспективе двух-трех месяцев тоже ощутит на себе негативное влияние", – спрогнозировал Шмыгаль.

Жить два года в новых условиях

По его словам, правительство сейчас работает над стратегией выхода из кризиса. Ситуацию делят не несколько уровней – желтый, оранжевый, красный.

"Желтый – когда ситуация умеренная и мы можем отпускать основные отрасли, и работать в очень мягких условиях карантина. Оранжевый – это если количество заболевших начинает расти, и, допустим, в отдельном регионе уже есть один или два летальных случая. Тогда мы этот регион локализуем и закрываем. Красный - это lockdown, когда регион или страна фактически закрываются полностью, как сейчас", – сказал Шмыгаль.

В зависимости от них ограничения будут ослабляться или усиливаться. Премьер говорит, что согласен с расчетами ВОЗ, согласно которым всему миру в условиях различных ограничений придется жить на протяжении ближайших двух лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Украины не хочет отпускать заробитчан, которые вернулись в Украину, обратно на работу за границу.

Кабинет министров Украины разрабатывает механизм внедрение обязательной страховой пенсионной системы, которая будет работать на ряду с действующей солидарной. В результате украинцы смогут получать по две пенсии.