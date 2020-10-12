В Украине из-за карантина может неожиданно развернутся курс доллара – прогноз

В Украине в случае усиления карантина движение валюты развернется и стоимость доллара может упасть. На это повлияет снижение экономической активности.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В марте, после объявления карантина, было две недели паники на протяжение которых НБУ пришлось влить в экономику около 2 млрд долларов. Тогда курс доллара вырос с 24,7 до 28,1 грн/$. В этот же раз, считает аналитик Александр Паращий, паники на валютном рынке не будет и курс после объявления новых ограничений расти не будет. Более того, вполне возможно, что это приведет к укреплению гривни.

"Любые новые ограничения не будут генерировать панику и курс, скорее всего, будет определяться рыночными тенденциями. Если будут новые ограничения, спрос на доллар будет меньше. Соответственно, есть вероятность, что гривня наоборот будет укрепляться. Не только экономическая активность будет определять курс доллара. Мы помним, какой большой дефицит бюджета закладывался на 2020 год, знаем, какой дефицит бюджета закладывается на 2021-й, и этот дефицит нужно будет как-то финансировать. Зависимо от того, как наше правительство будет финансировать этот дефицит, могут быть движения в обе стороны", – отмечает аналитик.

Так, если иностранцы будут покупать украинские государственные ценные бумаги (ОВГЗ), то курс будет укрепляться. Если же компенсация дефицита будет происходить за счет эмиссии, то доллар может наоборот – значительно подорожать.

Аналитик Егор Комов также рассказывает OBOZREVATEL: снижение экономической активности может привести к снижению курса доллара, однако вместе с тем будет медленнее восстанавливаться экономика, ухудшится ситуация на рынке труда, в том числе возможно снижение среднего уровня зарплат, рост уровня безработицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.