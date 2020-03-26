Субсидии могут урезать из-за карантина – Гончаренко

В Украине с целью экономии бюджетных средств могут уменьшить расходы на субсидии на 8 млрд гривен. При этом раньше официально говорилось, что они будут платиться в полном объеме.

Об этом идет речь в предложениях Кабинета министров Украины, которые были направлены в Верховную Раду. Об этом сообщил член КМУ, народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале в четверг, 26 марта.

Напомним, в бюджете-2020 расходы на субсидии заложены на уровне 48 млрд гривен.

КМУ предлагает рекордно сократить траты на субсидии Алексей Гончаренко

Что обещали раньше

Накануне на заседании КМУ, посвященном преодолению экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, говорилось, что субсидии будут платиться в полном объеме и даже будет роздано дополнительно по 300 грн.

Также в Кабмине объявили, что на следующий сезон назначат субсидии автоматически (тем, кто имеет на них право) и не будут уменьшать круг их получателей.

Сколько не хватает в бюджете

Отметим, что в бюджете Украины образовалась дыра. Дефицит бюджета Украины может вырасти до 5% из-за карантинных мер, введенных вследствие эпидемии коронавируса. Об этом заявил в среду советника президента Украины по экономическим вопросам экономист Олег Устенко.

В денежном выражении означает около $7-9 млрд.

"Будет переформатирован бюджет. Совершенно очевидно, когда идет борьба с коронавирусом и когда объявлена мобилизация всего общества - естественно, что увеличиваются затраты на здравоохранение", – подчеркнул советник главы государства.

Субсидии в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине могут потерять работу от 170 до 500 тысяч человек – вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такой прогноз дал экс-министр экономики Тимофей Милованов.

Вследствие пандемии коронавируса в Украине курс доллара может взлететь до 30-35 грн/$, а ВВП – упасть на 4-9%. При этом обвал экономики может быть настолько сильным, что кризис 2009 года может показаться одним из лучших сценариев.

Авиационная отрасль Украины без немедленной помощи государства ждет банкротство, так как она не сможет самостоятельно оправиться от убытков, понесенных вследствие пандемии коронавируса. Потери лишь за первый квартал 2020 года оценили в 10-15 млрд гривен.

В условиях жесткого карантина у 57% украинцев сбережений хватит на 4 недели или даже меньше.

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