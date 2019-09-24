В Украине хотят ввести новый пенсионный возраст: что ждет украинцев

В Украине рассматривают возможность отсрочить повышение пенсионного возраста для женщин. Параллельно с этим уже действует поэтапное повышение для всех, кто не выполнит требования по стажу.

О том, когда украинцы выходит на заслуженный отдых и что может измениться – подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Новые правила для женщин: чем грозит

Отсрочка повышения пенсионного возраста для женщин до 2022 года, которую будет рассматривать Верховная Рада, в первую очередь может увеличить дефицит Пенсионного фонда. Старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко поясняет: если сейчас отложить повышение пенсионного возраста для женщин, за год появится около 1 млн пенсионеров. А без такого решения - в два раза меньше.

"В этом году женщины уже идут на пенсию в 59 лет. В 2021 они уже выходили бы в 60 лет. Повышение почти уже закончилось. То есть если сейчас возвращать 55 лет, то у нас будет сразу большое количество людей, которые пойдут на пенсию. Это женщины 55, 56, 57, 58 лет. Может быть до 1 млн пенсионеров в год", - рассказывает Ткаченко.

Пенсионный возраст повышают не только из-за вопросов экономии, но и для сохранения работоспособного населения, отмечает эксперт. Мол, если пенсионный возраст снизить, то некому будет работать.

"В этом нет никакого смысла. Если все уйдут на пенсию, будет быстрое сокращение людей трудоспособного возраста. Расходы на выплаты пенсий существенно увеличатся. А поступления на все виды страхования резко уменьшатся. Это двойной удар в Пенсионный фонд и бюджет", - уточняет Ткаченко.

Отметим, с 2011 года в Украине постепенно повышается пенсионный возраст для женщин. Ежегодно его увеличивают на 6 месяцев, в результате до 2021-го он составит 60 лет. Время старта "заслуженного отдыха" зависит от даты рождения. В этом году в 59 лет выйдут те, кто родился не позже 30 сентября 1960-го.

А что для мужчин?

В Украине в 2028-м только около половины (45%) 60-летних смогут выйти на пенсию вовремя. Остальным из-за нехватки стажа придется работать до 63 или 65 лет.

В Министерстве социальной политики подсчитали, что в 2028-м только 55% выполнят требования по стажу. Остальные будут работать до 63 и 65 лет. Фактически количество украинцев пенсионного возраста, но без пенсий, будет расти с каждым годом.

Для примера. Украинцу исполняется 60 лет, но при этом у него есть всего 24 года стажа. Чтобы выйти на пенсию "вовремя", нужно иметь как минимум 26 лет. За оставшиеся менее полугода доработать не получится, поэтому есть два выхода. Либо выйти на пенсию в 63 года (те, кто в 2019-м выходят на заслуженный отдых и имеют от 16 до 26 лет стажа, получат пенсию на три года позже).

Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет:

в 2019-м – от 26 лет стажа;

в 2020-м – от 27 лет стажа;

в 2021-м – от 28 лет стажа;

в 2022-м – от 29 лет стажа;

в 2023-м – от 30 лет стажа;

в 2024-м – от 31 года стажа;

в 2025-м – от 32 лет стажа;

в 2026-м – от 33 лет стажа;

в 2027-м – от 34 лет стажа;

в 2028-м – от 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 63 года:

в 2019-м – от 16 до 26 лет стажа;

в 2020-м – от 17 до 27 лет стажа;

в 2021-м – от 18 до 28 лет стажа;

в 2022-м – от 19 до 29 лет стажа;

в 2023-м – от 20 до 30 лет стажа;

в 2024-м – от 21 до 31 года стажа;

в 2025-м – от 22 до 32 лет стажа;

в 2026-м – от 23 до 33 лет стажа;

в 2027-м – от 24 до 34 лет стажа;

в 2028-м – от 25 до 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 65 лет:

в 2019-м – до 16 стажа;

в 2020-м – до 17 лет стажа;

в 2021-м – до 18 лет стажа;

в 2022-м – до 19 лет стажа;

в 2023-м – до 20 лет стажа;

в 2024-м – до 21 года стажа;

в 2025-м – до 22 лет стажа;

в 2026-м – до 23 лет стажа;

в 2027-м – до 24 лет стажа;

в 2028-м – до 25 лет стажа.

Как накопить на пенсию

Опрошенные OBOZREVATEL аналитики сходятся во мнении: копить наличку "под матрасом" нельзя. Во-первых, деньги съест инфляция. Даже если ежемесячно покупать доллары, то через 30 лет далеко не факт, что за них удастся безбедно жить около 17 лет. Любая валюта, даже американская, имеет свойство терять свою стоимость.

Деньги должны работать. Самой надежной и консервативной инвестицией считается открытие банковского вклада. С его помощью можно не только сохранить деньги, но и накопить их. Но и тут есть свои "но". При закрытии банка вкладчик имеет право только на 200 тыс. грн, остальные сбережения просто сгорают. То есть если за 20 лет накопить в банке 2 млн грн, после неожиданного закрытия вернут всего лишь 10% - 200 тыс. Поэтому лучше открывать счета в разных банках таким образом, чтобы максимальная сумма вклада не превышала 200 тысяч. Чтобы диверсифицировать (разделить) риски, также можно открыть и валютный счет. В среднем украинец может откладывать до 30% своего дохода, объяснил финансовый консультант Алексей Половинкин.

Если заработная плата стабильно находится на уровне $500, то за 20 лет можно накопить $36 тысяч. На безбедную старость этой суммы может не хватить, но и голодать не придется. Если же украинцу со средней зарплатой в Киеве начать копить в 25 лет, то к 60 годам можно собрать около $63 тыс. Стоит учитывать, что расчеты – ориентировочные и не учитывают проценты по банковским вкладам.

Как говорит эксперт в сфере пенсионного обеспечения Лидия Ткаченко, в Украине банковский вклад – скорее способ краткосрочной инвестиции. А вот откладывать деньги на старость нужно с помощью пенсионных фондов – их деятельность тщательно контролируется законом, и они не могут закрыться и исчезнуть вместе с накоплениями.

Эксперт в сфере недвижимости Максим Бабуряк уверен, что лучшая инвестиция – покупка однокомнатной квартиры в Киеве недалеко от метро. Такую недвижимость всегда можно продать или сдать в аренду. На данный момент "однушку" в столице можно сдать в аренду за 6-7 тыс. грн. Если у пенсионера есть вторая квартира, то такая "прибавка" к пенсии может стать даже более ощутимой, чем процент по небольшому банковскому вкладу. И если со сбережениями в фондах или банках есть риски, то квартира никуда не денется, уверен Бабуряк.

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