В Украине хотят вернуть обязательный техосмотр: кого коснется

В Украине предлагают вернуть обязательных техосмотр для тех автомобилей, которые выпущены до 2005 года. Такое новшество может коснуться 85 тысяч автомобилей.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Техосмотр нужно будет обязательно проходить, если машина не соответствует стандарту Евро-4. Проверять машину нужно будет после ввоза авто (не позже, чем через три месяца) и каждые два года.

Такие новшества предусмотрены в законопроекте №3704. Документ разработал ряд "слуг народа". На днях профильный комитет Рады принял решение доработать его, учитывая другие предложения относительно растаможки автомобилей, и вынести на голосование в Раду уже в окончательной, доработанной редакции.

Отметим, также техосмотр предусмотрен и в директиве Европейского союза. В среднем украинцы платят за такую услугу около 1500 грн.

К слову, в том же законопроекте предусмотрена и полная отмена акцизов при растаможке автомобилей. Это может привести к потерям около 8 млрд грн. В бюджете же на 2021 год предусмотрен доход от акциза в размере 6 млрд грн.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).