В Украине хотят в десятки раз поднять штрафы за долги по коммуналке и забирать права: законопроект

В Украине предлагают за долги по коммуналки в 20 раз увеличить пеню (сейчас 3,6%, а может стать от 20 до 50%) и отбирать водительские удостоверения.

Об этом говорится в законопроекте №3613, который зарегистрировала группа народных депутатов от "Слуги народа". Сейчас по решению исполнителя у украинцев могут забрать в счет долга часть зарплаты, а если новый документ поддержит парламент, то арестовывать доход смогут и за долги по коммуналке. С официальной зарплаты могут забирать 50% в счет погашение долга.

"Обращение взыскания на заработную плату не препятствует обращению взыскания на имущество должника, если существует непогашенная задолженность, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца по уплате алиментов и превышение установленной Кабинетом министров Украины общей суммы задолженности по жилищно-коммунальным услугам", – говорится в документе.

Кроме того, согласно документу, дополнительно за долги по коммуналке придется платить штрафы (сейчас, согласно закону о жилищно-коммунальных услугах, есть только небольшая пеня).

если долг больше года – штраф в размере 20%

если долг от двух лет – штраф в 30%

долг от трех лет и более – штраф в 50%

К примеру, если вы три месяца подряд не платите за коммуналку и отказываетесь подписывать договор реструктуризации, будьте готовы, что у вас могут арестовать часть зарплаты, забрать жилье в счет долга.

Новшества вступят в силу (если их поддержат парламентарии) уже с 1 октября. С этого числа любой долг подлежит реструктуризации. Проще говоря, с коммунальным предприятием придется договариваться, как долго и какими частями возвращать деньги. Если не сможете договориться – готовьтесь к наказанию.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев, которые имеют долги за коммунальные услуги, депутаты хотят лишить права управлять авто, выезжать за границу, пользоваться оружием и ходить на охоту.