В Украине хотят поменять систему пенсий: в чем новизна и что может помешать

Минсоцполитики предложило сбалансировать солидарную пенсионную систему в Украине накопительным уровнем, чтобы не только работодатели, но и граждане ежемесячно делали взносы для своей пенсии.

Модель не новая и в свое время уже обсуждалась правительством в стране, однако имеет определенные вызовы. О том, что может помешать ее внедрению, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что представляет собой накопительная пенсионная система

Политолог Александр Радчук напомнил, что переход к накопительному уровню пенсионной системы предполагался с 1 января 2019 года, однако был отложен, возможно, из-за предостережения МВФ воздержаться от планов запуска этой системы пенсий, поскольку реформа приведет к снижению поступлений в Пенсионный фонд и создаст дыру в Госбюджете-2019. Однако премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что уже с 2021 года ввести эту накопительную систему вполне реально.

Так, новый законопроект правительства №2683 "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" предусматривает введение накопительной профессиональной пенсионной системы для отдельных категорий лиц в возрасте до 35 лет (по состоянию на 1 января 2021 года).

"Источником финансирования пенсионных выплат из солидарной системы и формирования пенсионных активов в накопительной профессиональной пенсионной системе будут страховые взносы, которые будут уплачиваться работодателями за счет повышенной ставки единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", – говорится в пояснительной записке к документу.

Движение в сторону пенсионной системы с накопительными фондами в Украине неизбежно, – Шмыгаль

Подать в парламент новый законопроект о введении накопительной профессиональной пенсионной системы Кабмин планирует до ноября 2020 года, ведь, отметил Шмыгаль, движение в сторону пенсионной системы с накопительными фондами неизбежно.

"Демографическая ситуация в Украине выглядит как ромб. Сегодня мало детей, относительно много населения продуктивного возраста и пенсионеры. За 15 лет часть людей продуктивного возраста станет пенсионерами, а то малое количество детей достигнет продуктивного возраста, и мы получим пропорцию двое к одному", – сказал он.

Социологи поддерживают его мнение. По их словам, украинская нация быстро стареет, поэтому внедрение накопительной пенсионной системы позволит инвестировать экономику страны, а не увеличивать иностранные заимствования.

Как будет работать накопительная система

Чтобы залатать дыру в Пенсионном фонде, Украине нужны немалые средства, а запрос работодателей и работников направлен на снижение налогового давления, говорит Александр Радчук.

Так, по планам правительства, 2% от нынешнего ЕСВ будут выделять в накопления, не увеличивая нагрузки ни для фирмы, ни для человека, и еще 2% – по НДФЛ. Эти 4%, объясняет политолог, позволяют в сегодняшних ценах за выхода на пенсию получить 1 миллион гривен.

Накопительную систему пенсий в Украине планируют ввести уже с 1 января 2021 года

Отмечается, что воспользоваться этими средствами пенсионер сможет по своему усмотрению: либо получить всю сумму сразу, или равными частями в течение следующих 5-10 лет, или как пожизненное содержание с выплатой определенной фиксированной суммы.

Что может помешать планам правительства по пенсионной реформе

Самым главным вопросом в введении накопительной модели пенсий заключается в том, сможет ли государство создать систему защиты и денег украинцев.

"Мы над этим работаем, ведь это не просто вложить куда-то деньги. Они должны приносить инвестиционный доход и быть приумножены, иначе смысла откладывать не будет. В условиях Украины, которая переживала разные дефолты, это вопрос сложный", – пояснила в интервью "Украинскому радио" министер социальной политики Украины Марина Лазебная.

По ее словам, если накопительная система не создастся, то останется только солидарный уровень.

"Демография плохая, поскольку людей, которые будут выходить на пенсию, будет больше, а тех, которые должны обеспечивать им пенсию, – все меньше. Также есть пессимистические тренды, какой будет эта пенсия, если не будет поддержки баланса собственных накоплений людей", – отметила чиновник.

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