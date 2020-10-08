В Украине хотят отменить налоги за растаможку авто: кого коснется законопроект "слуг"

В Украине ряд "слуг народа" во главе с нардепом Евгением Брагаром разработали законопроект №4172, который может освободить часть машин от уплаты акцизов и других налогов при растаможке авто.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Налоги и акциз хотят отменить только для тех, кто ввез и не оформил авто до 1 сентября 2020 года. Они смогут не платить акциз, НДС, пенсионный сбор. Правда, при определенных условиях:

если машина ввезена до 1 сентября 2020 года;

если она не старее 28 лет (выпущена после 1 января 1992 года);

стоимость машины не превышает 100 минималок по состоянию на начало года (сейчас 472 300 грн, или около $16,6 тысячи);

в течение пяти лет вы можете без акциза растаможить только одну машину.

Помимо "евробляхеров", особыми условиями смогут воспользоваться и льготные категории. Они освобождаются от всех налогов, если машина стоит до 100 минималок. Это коснется:

авто специального назначения (например, скорые);

машины для армии, служб безопасности;

авто для государственных учреждений для детей (интернаты, дом-малютки и т.д.);

машины участников военных действий, украинцев с инвалидностью и членов их семьи;

многодетные и приемные семьи;

спортивные школы и центры.

Сейчас украинцы платят акциз за авто, который считается по формуле: базовая ставка*коэффициент двигателя*коэффициент возраста автомобиля. Но кроме акциза владельцы должны заплатить еще НДС 20%, таможенный сбор 5-10%, сбор в пенсионный фонд 3-5% и 1,5% военного сбора. В целом сумма получается немаленькая, а для старых авто цена взлетает в разы.

Для примера: за автомобиль 2005 года выпуска, с объемом двигателя 2,2 куб. дм (бензин), которую за границей купили за $5 тыс., придется заплатить $1,45 тыс. НДС, $500 долларов сбора, $1,752 тыс. акциза и еще $218 пенсионного сбора. В сумме авто подорожает с $5 тыс. до $8,7 тыс.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал об алгоритме постановки на учет в Украине автомобиля на иностранной регистрации.