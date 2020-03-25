В Украине хотят обязать платить полную зарплату на время карантина

В Украине Кабинет министров разработал проект решения, который обяжет на время действия карантина сохранять заработную плату тем, кого отправляют на удаленную работу. Также в документе будут рекомендовать бизнесу удержаться от увольнение из-за прогулов, реорганизации и ликвидации предприятий.

Об этом на заседании Кабмина 25 марта заявил министр юстиции Денис Малюська. "Разработали проект на время карантина и чрезвычайной ситуации. На время карантина сохраняется оплата сотрудникам, которые работают дома, это касается как государственного, так и частного сектора, также рекомендуем удержаться от увольнения по причине ликвидации, реорганизации, прогул...", – рассказал Малюська.

Уже разработанный проект решение должны утвердить на заседании Кабмина. Отметим, также правительство решило продлить карантин до 24 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киевский бизнесмен, ресторатор Игорь Тынный заявил, что, если карантин в Украине будет продлен, украинскому бизнесу придется массово увольнять людей.

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