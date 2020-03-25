Главная Новости
25 марта • обновлено в 14:29
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Личные финансы

В Украине хотят обязать платить полную зарплату на время карантина

2.3т
Читать материал на украинском

В Украине Кабинет министров разработал проект решения, который обяжет на время действия карантина сохранять заработную плату тем, кого отправляют на удаленную работу. Также в документе будут рекомендовать бизнесу удержаться от увольнение из-за прогулов, реорганизации и ликвидации предприятий.

Об этом на заседании Кабмина 25 марта заявил министр юстиции Денис Малюська. "Разработали проект на время карантина и чрезвычайной ситуации. На время карантина сохраняется оплата сотрудникам, которые работают дома, это касается как государственного, так и частного сектора, также рекомендуем удержаться от увольнения по причине ликвидации, реорганизации, прогул...", – рассказал Малюська.

В Украине хотят обязать платить полную зарплату на время карантина

Уже разработанный проект решение должны утвердить на заседании Кабмина. Отметим, также правительство решило продлить карантин до 24 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киевский бизнесмен, ресторатор Игорь Тынный заявил, что, если карантин в Украине будет продлен, украинскому бизнесу придется массово увольнять людей.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
работа карантин
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
7
5
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Golan Sim
Golan Sim
А "военов светы" в Донбассе тоже на удалённый режим "работы" можно отправить? И вообще - нужна ли во,йна самой Украине?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Каков процент официально трудоустроенных людей на Украине ?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Экономика Личные финансы

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги