В Украине готовятся к полному локдауну в декабре, – Шмыгаль

В Украине в конце декабря могут ввести полный локдаун в случае, если карантин выходного дня не поможет снизить нагрузку на больницы.

Окончательное решение могут принять уже в начале следующего месяца. Об этом на заседании Кабмина 25 ноября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Эффективность и результат можем оценить вначале декабря. Фиксируем снижение мобильности населения. Сейчас самая низкая мобильность со времени полного карантина. Результатом должно быть плато по количеству заболевших. Определенное улучшение уже есть сегодня. У нас, фактически, две недели наблюдается стабилизация количества больных в больницах на уровне 27-28 тысяч. Мы не переходим отметку в 30 тысяч", – сказал Шмыгаль.

По его словам, праздники могут привести к всплеску заболеваемости. Поэтому Кабмин уже разрабатывает сценарий полного локдауна.

"Мы понимаем, что конец декабря и начало января – период новогодних праздников. Это – встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И все это может дать значительный толчок к всплеску болезни, которого медицинская система может не выдержать. Правительство не скрывает и говорит открыто, что мы разрабатываем план реагирования на случай ухудшения ситуации", – сказал премьер.

Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что о локдауне нужно сообщать заранее, чтобы украинцы и бизнес могли подготовиться. "Я не похититель Рождества. Это моя точка зрения, которая возникла из-за дискуссии по поводу карантина выходного дня. В определенной степени ограничения нам нужны, потому что есть высокие цифры заболевания. Очевидно, что также нужно прогнозирование. Креативной индустрии, сферы культуры, малому и среднему бизнесу нужно понимать, когда могут быть дополнительные ограничения", – рассказал чиновник.

Министр объяснил, что на праздники будет наблюдаться большое скопление людей, которого нельзя допустить. "Мне кажется, нужен двух- или трехнедельный ограничительный период. Я не знаю, в какой форме, но это дало бы бизнесу возможность прогнозировать свои убытки, планы о том, каким образом можно было бы действовать сейчас, перед праздниками, во время праздников и после праздников", – подытожил Ткаченко.

Карантин в других странах

Рост числа заболевших коронавирусом наблюдается и в других странах Европы, в связи с чем частичный или полный локдаун за последнее время был введен во Франции, Испании, Германии, Италии и Британии.

Так, в Германии на месяц введен облегченный локдаун: со 2 ноября там перестали работать кинотеатры, развлекательные заведения, ограничена работа магазинов; кафе и рестораны обслуживают только на вынос. На улице можно собираться компаниями до 10 человек – членов только двух семей. При этом малый бизнес может рассчитывать на возмещение убытков со стороны государства. Школы и офисы продолжают работать в обычном режиме.

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