В Украине готовятся к полному локдауну в декабре, но окончательное решение не приняли, – Шмыгаль

В Украине в конце декабря могут ввести полный локдаун в случае, если карантин выходного дня не поможет снизить нагрузку на больницы.

Окончательное решение могут принять уже вначале следующего месяца. Об этом на заседании Кабмина 25 ноября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Эффективность и результат можем оценить вначале декабря. Фиксируем снижение мобильности населения. Сейчас самая низкая мобильность со времени полного карантина. Результатом должно быть плато по количеству заболевших. Определенное улучшение уже есть сегодня. У нас, фактически, две недели, как стабилизировалось количество больных в больницах на уровне 27-28 тысяч. Мы не переходим отметку в 30 тыс", – сказал Шмыгаль.

По его словам, праздники могут привести к всплеску заболеваемости. Поэтому Кабмин уже разрабатывает сценарий полного локдауна.

"Мы понимаем, что конец декабря и начало января – период новогодних праздников. Это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И все это может дать значительный толчок к всплеску болезни, которого медицинская система может не выдержать. Правительство не скрывает и говорит открыто, что мы разрабатываем план реагирования на случай ухудшения ситуации", – сказал премьер.

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