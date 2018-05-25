В Украине газ для населения может подорожать на 70% - глава НКРЭКУ

В ближайшее время в Украине цены на газ для населения могут быть пересмотрены в сторону увеличения. Подорожание может составить до 70%.

Такое мнение высказал председатель Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк, отметив при этом, что по его мнению пересмотр цен на газ неминуемо приведет к повышению тарифов. Об этом сообщают Ukranews.

"Сейчас пересмотр цены на газ (для населения) означает плюс 65-70%", - заявил Вовк, отметив, что по его мнению, пересматривать цену на газ нужно было раньше.

Как писал OBOZREVATEL, Кабмин выдвинул новое предложение по тарифу на газ в Украине. Также сообщалось, что в июне цены на газ вырастут почти на 10% по сравнению с майскими тарифами, из-за чего в стране в первую очередь подорожают стройматериалы, продукция металлургии, минеральные удобрения и сельхозпродукция.