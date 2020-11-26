В Украине электронный паспорт разрешили предъявлять в банках

С 1 декабря 2020 года в украинских банках можно будет предъявлять электронный паспорт или загранпаспорт с помощью приложения "Дія".

Документ украинцы смогут использовать при осуществлении кассовых операций, сообщила пресс-служба Национального банка.

"При осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя банки смогут использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине разрешили вместо обычного паспорта показывать его электронный аналог в приложении "Дія". В частности, на почте, в банках, а также при приобретении алкогольных напитков и сигарет.