В Украине электронный паспорт разрешили предъявлять в банках

Карина Бондаренко Личные финансы 07:09, 26.11.2020

С 1 декабря 2020 года в украинских банках можно будет предъявлять электронный паспорт или загранпаспорт с помощью приложения "Дія".

Документ украинцы смогут использовать при осуществлении кассовых операций, сообщила пресс-служба Национального банка.

"При осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя банки смогут использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине разрешили вместо обычного паспорта показывать его электронный аналог в приложении "Дія". В частности, на почте, в банках, а также при приобретении алкогольных напитков и сигарет.

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