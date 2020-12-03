В Украине резко подорожала икра: названа причина

В 2020 году цены на красную икру выросли в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом. Ее стоимость сейчас колеблется от 1,4 тыс. до 2,4 тыс. грн за килограмм.

Об этом сообщил генеральный директор Ассоциации украинских импортеров рыбы и морепродуктов Дмитрий Загуменный, передают "Украинские новости".

Он отметил, что сезон промысла икры горбуши и кеты на Аляске (США) длится с конца июня по сентябрь, поэтому цена на нее принципиально не меняется в закупке с октября по май. Именно оттуда вся легальная икра этих рыб в Украине.

Икра форели, которая импортируется из Дании, Норвегии, Финляндии, является аквакультурной и на украинском рынке есть весь год.

По данным Загуменного, в настоящее время стоимость икры горбуши составляет не менее 1,8-2 тыс. грн/кг, кеты – 2-2,4 тыс. грн/кг, форели – 1,4-1,6 тыс. грн/ кг. При этом икра аквакультурной форели в закупке может быть дешевле, чем в прошлом году, поскольку из коронавируса ресторанно-гостиничный бизнес Европы был закрыт.

"Если сравнивать с прошлым сезоном, то надо сказать, что на стоимость влияет, в первую очередь, количество рыбы, которая приходит к берегам на нерест. В этом году рыбы пришло на 30-40% меньше, поэтому стоимость икры выше", – пояснил Загуменный.

Отметим, что согласно данным Госстата, за последние пять лет ведущим поставщиком красной икры в Украине является Беларусь. Ее доля в импорте колеблется на уровне 43-52% год от года (в 2019-м – 49%). Также значительные объемы икры импортируются в Украину из США и Норвегии – в 2019 году на эти страны пришлось 10% и 14% всего импорта соответственно. Из Исландии в прошлом году импортировали 10% этого продукта, из Китая – 7%.

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