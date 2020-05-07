В Украине должны взлететь тарифы на электроэнергию: энергетика оказалась в худшем за всю историю положении

В Украине критическая ситуация в энергетике. И в Кабмине, и в Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) бьют тревогу: так плохо еще не было никогда. Без повышения тарифов для населения не обойтись, и хотя профильные ведомства уже разработали сценарий роста цен на "ток", официально никто не берет на себя ответственность заявить о таком шаге.

О том, как и для кого вырастут цены на электроэнергию – читайте в материале OBOZREVATEL.

Ситуация критическая: без повышения тарифов не обойтись

Ситуацию в энергетике Украины можно охарактеризовать тремя словами – все очень плохо. Потребление падает, долги растут, участники рынка на грани банкротства. И это не просто страшилки экспертов, с таким утверждением соглашаются все. "Мы переживаем самый большой энергетический кризис за всю историю Украины", – заявила на круглом столе 5 мая и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Надеяться, что закончится карантин и ситуация сама по себе решится, не стоит. И это не проблема энергетических гигантов, под угрозой энергетическая безопасность всей страны. Вот что произошло:

потребление упало на 9% (теплая зима, карантин, спад производства);

в гидроэнергетике самый низкий в истории Украины показатель производства (4303 млн кВт-час);

задолженность перед "Энергоатомом" – 5 млрд грн;

в 2020-м вырос импорт электроэнергии из РФ и Беларуси.

"Еще одна проблема – стремительное неконтролируемое увеличение мощности возобновляемой энергетики в рамках устаревшей модели "зеленого" тарифа. К сожалению, время было потеряно, и за прошлый год такая мощность возросла почти втрое. Быстрый рост продолжился и в текущем году. Высокий "зеленый" тариф создает значительную финансовую нагрузку на рынок электрической энергии. Кроме того, это негарантированное производство, которое очень трудно регулировать системе", – подчеркнула Буславець.

Ситуацию на рынке электрической энергии нужно решать срочно, иначе генерация просто будет сокращаться.

"На период беспрецедентного кризиса мы ограничили импорт из Беларуси и России...Мы следим за ситуацией на рынке и понимаем, что должны защищать потребителей... Если цена станет подниматься, хоть это и не очень рыночно, мы будем сдерживать рост", – заявил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Выход из ситуации есть. Министерство, профильный комитет и регулятор разработали пакет решений и сейчас будут их согласовывать и воплощать в жизнь. Из важного для простого потребителя – все понимают, что без повышения тарифов не обойтись.

Предложения регулятора поднять тариф на 30% сразу же опубликовал целый ряд СМИ. Сама комиссия назвала такую информацию фейком. Мол, есть специальные обязательства, которые принимает Кабмин. И именно правительство выносит решение, по каким тарифам продавать электроэнергию.

При этом Нацкомиссия в очередной раз подчеркнула: они выступают за то, чтобы отменить перекрестное субсидирование, не вдаваясь в детали. Что такое перекрестное субсидирование? Если кто-то платит за электроэнергию меньше, то кому-то придется платить больше. Так и происходит: население недоплачивает, а бизнесу приходится переплачивать.

Сколько будут платить украинцы?

Сейчас украинцы в среднем платят за электроэнергию почти 1,1 грн за кВт-час. При этом первые 100 кВт-час стоят по 90 копеек, а каждый следующий – 1,68 грн. В НКРЭКУ же предлагают усредненный тариф на уровне 1,4 грн. То есть возможное подорожание составит 30%.

Эксперт в сфере энергетики Мирослава Качко уверена: повышать тарифы населению нужно было еще в прошлом году. С 1 июля 2019 года работает свободный рынок (именно его запуск и спровоцировал дисбаланс, так как не была решена проблема задолженностей), и по идее украинцы должны были платить за "свет" по рыночным тарифам.

Однако Кабмин тогда принял решение заморозить повышение и утвердил специальный указ. "По закону, предприятиям эту разницу между рыночным тарифом и тем, какой тариф назначен, должны компенсировать из бюджета. Разумеется, этого не происходит. Сейчас стоимость электроэнергии для населения не соответствует рыночному уровню, и мы должны плавно уходить от перекрестного субсидирования", – уверена Качко.

Семья, которая сейчас платит за электроэнергию, предположим, 200 грн в месяц, согласно предложению НКРЭКУ, после пересмотра тарифов должна будет потратить 260 грн. Причем субсидиантам эту разницу полностью покроет государство, а вот остальным придется переплатить.

Важно также заметить, что в среднем составляющая электроэнергии в общих платежках за коммунальные услуги составляет около 10-15%. Львиная доля – горячая вода и отопление зимой.