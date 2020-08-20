В Украине до 5000 грн повысят минималку: какие будут последствия

Повышение размера минимальной зарплаты в Украине может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. В частности. оно оживит спрос на товары первой необходимости, но одновременно может стать шоком для бизнеса.

Также увеличение этого показателя повлияет на размер налогов. Об этом говорится в публикации "Левого берега".

Плюсы и минусы

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин считает, что повышение минималки улучшит ее соотношение к средней зарплате, увеличит спрос на внутреннем рынке (хотя очевидно, что речь пойдет в первую очередь о узкий сегмент товаров первой необходимости) и будет способствовать детенизации экономики.

Но отдельные украинские экономисты, в частности из Центра экономических стратегий, уже окрестили планы Зеленского и его правительства популизмом. Они прогнозируют, что резкое повышение минималки в условиях экономического кризиса станет шоком для бизнеса.

"Его поставят перед выбором, как обеспечить вынужденное увеличение оплаты труда: поднимать цены на свою продукцию, увольнять рабочих, выводить их в тень или отказываться от инвестиций. Больше всего пострадают малые и средние предприятия, для которых рост минималки больнее, чем для крупного бизнеса", – говорится в материале.

Увеличение налоговой нагрузки почувствует не только бизнес, который действительно платит минималку, но и тот, который делает это с целью минимизации налогов (выплачивая остальные зарплаты "в конверте"). Заденет и ФЛП, которые платят единый социальный взнос в размере 22% от минимальной зарплаты. Его сумма увеличится с 1039 гривен до 1100 уже в этом году и до 1430 гривен в следующем.

Какие налоги возрастут

Привязаны к минимальной зарплате и некоторые другие налоги, сборы и платежи. Например, максимальная ставка налога на недвижимость – 1,5% от минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного года. То есть в 2021 году налог будет платиться с максимальной расчета 70.84 грн за кв. м, а в 2022 году – уже 90 гривен (1,5% от минималки на начало 2021).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн уже с 1 сентября 2020 года.

Этот вопрос парламент рассмотрит на внеочередном заседании 25 августа.

Кабмин утвердил график, согласно которому минималка должна вырасти с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 года – до 6000 грн, с 1 июля 2021 года – до 6500 грн.

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