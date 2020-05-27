В Украине декларации предложат заполнить всем с зарплатами в конвертах – законопроект

В Украине уже к 2021 году введут нулевую декларацию для всех, кто хочет легализовать свои сбережения и активы, заработанные в тени. Легче всего будет легализовать сумму до 100 тыс. грн, остальным же придется заплатить небольшой налог в 5-10%.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Модель введения нулевой декларации уже разработана и даже зарегистрирована в парламенте. Эта норма есть в предвыборной программе Владимира Зеленского, необходимость "амнистировать капиталы" уже неоднократно повторяли и в "Слуге народа". Главные новшества:

доход до 100 тыс. грн будет амнистироваться автоматически и без уплаты налогов;

амнистировать нельзя деньги, полученные коррупционным или преступным путем. То есть легализовать можно только неучтенную прибыль, зарплаты в конверте, заработанное в "теневом секторе", но не украденное;

с недвижимости, валюты, прав интеллектуальной собственности, прав на имущество юрлиц, авто нужно будет заплатить налог в 5%;

со всей остальной собственности придется заплатить налог в 10%;

если деньги потратили на покупку ОВГЗ, то заплатить придется налог в 2,5%;

все легализованные деньги нужно положить в банк как минимум на год;

декларации будут заполняться добровольно, а поданную информацию нельзя использовать для того, чтобы привлечь налогоплательщика к ответственности.

Налог

На своей пресс-конференции Зеленский заявил, что сейчас "слуги народа" обсуждают ставку на недвижимость (хотят ее снизить). Если есть деньги, то отдать за них часть в виде налогов легко, а вот если хочешь узаконить дом, то найти 5% его стоимости и отдать государству сложнее.

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко рассказывает OBOZREVATEL: идея нулевой декларации и амнистии капитала правильная, но только в сочетании с последующим ужесточением контроля. Если украинцы будут понимать, что они и дальше смогут прятать свои активы безнаказанно, то стимулировать их к легализации будет сложно.

Путь нулевой декларации прошли многие страны: Аргентина, Бразилии, Индонезия, Италия. Но далеко не везде этот опыт был эффективен. В Индонезии, к примеру, за время налоговой амнистии удалось задекларировать доходы на общую сумму в $366 млрд. Зависимо от того, как быстро налогоплательщики соглашались легализовать доход и возвращали ли его в страну, действовала ставка в 2-10%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Специализировання антикоррупционная прокуратура в мае открыла уголовное производство против бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки относительно декларирования недостоверной информации.

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