В Украине через несколько недель вырастут налоги для физлиц-предпримателей: сколько придется платить

В Украине после повышение минималки с 4723 до 5000 грн вырастут и налоги для физлиц-предпринимателей (ФЛП).

Как говорится в материале OBOZREVATEL, "единщики" второй группы (могут нанимать сотрудников) должны платить 20% минималки налога и 22% – ЕСВ. Сейчас это 944 и 1039 грн соответственно. С первого сентября платежи вырастут до 1000 и 1100 грн.

Отметим, рост минималки со временем компенсирует дополнительные расходы на зарплаты, уверен финансовый аналитик Егор Комов. Как подсчитали в Минфине, грядущее повышение до 5000 грн позволит дополнительно получить в Пенсионный фонд 1,2 млрд грн и еще 1,2 млрд грн подоходного налога в местный и государственный бюджеты.

"Повышение минимальной зарплаты приводит к пропорциональному росту налоговых отчислений. Здесь есть своя тонкая грань, после которой бизнес будет уходить в тень. Думаю, до 6000 грн сейчас можно практически безболезненно повысить минимальную зарплату. Но здесь нужно принимать решение исходя из позиции заинтересованных сторон и возможности бюджета", – добавляет аналитик Егор Комов.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).