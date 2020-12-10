В Украине через несколько недель изменят пенсионные правила: как пересчитают и кто останется без выплат

В Украине в 2021-м пенсии пересчитают в пять этапов, помимо этого, вступят в силу новые требования. Все, у кого не будет хотя бы 28 лет стажа, рискуют вовсе остаться без выплат.

О том, кому и когда пересчитают выплаты и кто рискует остаться вовсе без денег, читайте в материале OBOZREVATEL.

Кто получит: украинцы, которые имеют полный страховой стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и достигли возраста 65 лет.

Сколько получат: их выплаты должны быть не меньше 40% минималки, до 1 января – от 2 тыс. грн, после 1 января – от 2,4 тыс. грн.

Здесь стоит отметить, что если украинец с полным стажем и возрастом от 65 лет уже получает больше 2,4 тыс. грн пенсии, то новшество его не коснется. Перерасчет предусмотрен Законом "Об общегосударственном пенсионном страховании".

Кто получит: все украинцы, кроме тех, кто из-за низкой зарплаты не заработал и на минимальную выплату, или те, кто из-за дополнительных надбавок уже получают больше 11% расчетной пенсии.

Сколько получат: расчетный размер пенсии повысят примерно на 11%. Это связано с увеличением показателя средней зарплаты на 50% от инфляции за прошедших год и на 50% от темпов роста зарплаты за прошедшие три года.

Кто получит: пенсионеры, которые продолжили работать после назначения пенсии.

Сколько получат: размер доплаты зависит от зарплаты и уже имеющегося стажа.

К примеру, украинец, который работал 35 лет и получал среднюю зарплату, сейчас имеет право на пенсию в размере около 3,5 тыс. грн. Но если после назначения выплаты он продолжит с такой же зарплатой работать еще 2 года, размер выплаты увеличится до 3,7 тыс. грн.

Перерасчет происходит каждые два года (когда набирается 24 месяца дополнительного стажа). Если же заработали меньше стажа, то перерасчет произойдет спустя два года после обращения в Пенсионный фонд.

Кто получит: украинцы с минимальными, максимальными выплатами и доплатами за стаж.

Сколько получат: минимальная пенсия в июле 2021-го увеличится с 1769 до 1854 грн, максимальная – с 17 690 до 18 540 грн. При этом уже в декабре минимум составит 1934 грн, а максимум – 19 340 грн. Доплата за каждый год стажа сверх нормы в июле увеличится с 17,69 до 18,54 грн, а в декабре – до 19,34 грн.

Также важно отметить, что с 1 декабря с 2,4 до 2,6 тыс. грн увеличится гарантированный размер пенсии для тех, кто выполнил требования по стажу и достиг возраста 65 лет.

Есть и неприятное новшество – с января 2021-го украинцам перестанут назначать временную выплату для тех, кто не будет иметь необходимого стажа. Со следующего года в 60 лет на заслуженный отдых будут выходить только те, у кого уже есть 28 лет стажа.

Например, если есть 25 лет стажа, на пенсию можно рассчитывать только с 63 лет. В этом году выдают временную "пенсию" до достижения нового пенсионного возраста. Ее размер должен компенсировать разницу между фактическим доходом и прожиточным минимумом.

Несмотря на перерасчет пенсий, размер выплат останется на одном из самых низких в Европе уровней. Единственный способ заработать на достойную старость – самостоятельно откладывать часть зарплаты, а также иметь "белые" доходы и большой стаж.