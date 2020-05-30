В Украине через несколько дней вместо части купюр введут новые монеты

В Украине 3 июня Национальный банк выпустит в оборот новую монету номиналом 10 гривен. Со временем новые деньги полностью займут место существующих банкнот. Главная причина: бумажные купюры быстро изнашиваются, их приходится часто заменивать, монеты же служат в разы дольше.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В НБУ подсчитали, что после того, как все мелкие деньги заменят на монеты, государство сможет сэкономить 1 млрд грн! Если купюра в 10 грн изнашивается за один-два года, то монета такого же эквивалента может служить в десятки раз дольше – 20-25 лет.

Итак, 3 июня регулятор выпустит в оборот пять миллионов монет номиналом в 10 грн. С этого же дня все торговые сети, магазины и т.д. обязаны принимать новую "мелочь".

Новые монеты НБУ

"С 3 июня 2020-го банки смогут получать обновленные денежные знаки в НБУ и выдавать их своим клиентам. Национальный банк позаботился о максимальном удобстве обмена – гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 10 гривен на оборотные монеты этого номинала", – заявлено в отчете регулятора.

Обменивать 10-гривневые купюры не нужно. Ими можно рассчитываться неограниченное количество времени. Но новые банкноты такого номинала выпускать не будут, поэтому со временем они полностью выйдут из оборота.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине Национальный банк второго июня 2020 года введет в оборот новую сувенирную монету номиналом 10 грн. Монета посвященную совке роскошной (ночная бабочка).

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