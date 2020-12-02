В Украине через месяц ужесточат требования для пенсионеров: ученая назвала важную дату

В Украине с 2021-го для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь минимум 28 лет стажа (сейчас 27). Требования будут расти ежегодно на 12 месяцев. А уже с 2025-го, когда 60-летним для выхода на заслуженный отдых вовремя нужно будет иметь 32 года стажа, новшество массово затронет украинцев.

Об этом OBOZREVATEL рассказала старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко.

"Мы делали расчеты еще в 2017-м. Понятно, что это моделирование, у нас получалось, что при требовании по стажу в 30-32 года ситуация изменится", – рассказывают в Институте демографии и социсследований.

Требования к стажу в Украине

И чем вы моложе, тем сложнее получить стаж. Вот почему: с 2004-го в стаж не считают декрет, образование. Учитываются только те года, когда вы платили взносы в Пенсионный фонд.

Требования по стажу растут ежегодно, пока в 2027-м не составят 35 лет. Так, если 60 лет вам исполнится в 2027-м или позже, нужно к этому моменту уже иметь максимальный стаж, если в 2026-и – 34 года и так далее. Посчитайте, сколько лет вам осталось до пенсии, сколько стажа примерно вы сможете заработать, и посмотрите на таблице выше – хватит ли вам для того, чтобы выйти на пенсию вовремя.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.