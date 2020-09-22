В Украине часть семей будет платить за отопление в разы меньше: раскрыта причина

В Украине в городах и даже районах действуют разные тарифы на тепло. По-разному могут платить даже два похожих соседних дома, которые имеют одного поставщику. Если на сам тариф повлиять рядовой семье сложно, то на суммы в платежках может повлиять каждый.

К примеру, в прошлом отопительном сезоне стоимость за обогрев одного квадратного метра могла отличаться в Киеве в три раза. В то время как одни платили 30 грн за квадрат, другим приходилось отдавать около 10 грн, говорится в материале OBOZREVATEL.

Чтобы узнать, придется ли вам переплачивать, достаточно всего лишь вспомнить, например, платежку за февраль прошлого года. Если квадрат обходился дороже, чем 15 грн, вы платите за обогрев улицы, а не своей квартиры.

Стандартный многоквартирный дом до тепломодернизации потребляет в два раза больше тепла, чем нужно, рассказывает глава Ассоциации ЖСК и ОСМД Константин Киричук. Гкал "уходят" через неутепленные крышу, окна, двери, подвал и стены, а платят за них жильцы таких домов.

И исправить эту ситуацию может любая семья. Первый шаг – создать ОСМД. Тогда можно собрать средства на утепление, получить грант или помощь от местной власти. Но даже в активном Киеве ОСМД созданы только в около 20% домов, говорит Киричук.

Иногда на утепление даже не нужно собирать дополнительные взносы. В крупных домах по итогам года остаются неиспользованные средства. В Киеве, как и в большинстве других городов, из местного бюджета готовы компенсировать 70% расходов на тепломодернизацию. То есть сумму, которая и так осталась на счете, в несколько раз увеличат и можно будет, например, поменять окна в подъезде или установить индивидуальный тепловой пункт.

"Большой дом собирает большие взносы. Соответственно в нем есть ресурс. За год на счетах моего дома (359 квартир) аккумулируется 50-60 тыс. грн. Программа 30 на 70 требует, чтобы на счету ОСМД было как минимум 30% от того, что хотите потратить, остальное дадут из бюджета. Если у меня есть 50 тыс., то еще минимум 75 тыс. мне дадут", – рассказывает Константин Киричук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в сентябре начали расти тарифы на газ. Средняя стоимость кубометра за месяц выросла на 1 грн и составляет 5,49 грн. Эксперты предупреждают: на этом подорожание не остановится.