В Украине будут продавать доллары по-новому: НБУ опубликовал правила

В Украине с 5 ноября отменили ограничение на покупку валюты и банковских металлов. Если ранее, к примеру, доллары можно было купить на сумму не больше 150 тыс. грн в день, сейчас ограничений нет.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Также отменили требование по предоставлению физическими лицами в банки документов, подтверждающих основания для проведения операций по покупке безналичной иностранной валюты. По оценкам Национального банка эти послабления не будут иметь существенного влияния на валютный рынок.

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Во-первых, подавляющее большинство операций физических лиц по покупке иностранной валюты осуществляется на суммы, меньше 150 тыс. грн. Во-вторых, общие объемы покупки и продажи валюты населением сегодня сопоставимы.

"Национальный банк будет продолжать валютную либерализацию в соответствии с темпами улучшения макроэкономических условий и с учетом скорости принятия и имплементации пакета законов, направленных на предупреждение непродуктивного оттока капитала из страны", – поясняют в НБУ.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как в Украине правильно покупать доллары. К примеру, эксперты советуют разделить нужный объем на несколько сумм, проводить операции в конкретные дни и отказаться от услуг сомнительных обменников.

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