В Украине будут по-новому штрафовать за маски на подбородках: "слуги" приняли закон

В Украине предприятия обязали следить за тем, чтобы их посетители носили маски правильно (прикрывая нос и рот). За нарушение этого правила придется заплатить штраф в размере от 3400 до 5100 грн.

Соответствующий законопроект №3890 во втором чтении принято 241 голосом, большинство проголосовавших от "Слуги народа" (чтобы посмотреть поименное голосование, дочитайте новость до конца). Документ разработал Кабинет министров и подал в парламент премьер-министр Денис Шмыгаль еще несколько месяцев назад.

Так, согласно документу, предприятия всех форм собственности (начиная от торговых центров и заканчивая государственными учреждениями) должны контролировать, чтобы их посетители не снимали маски уже в помещении.

Наказывать будут тех, кто впустит в общественный транспорт, торговые центры и любые другие заведения посетителей, у которых маски надеты на подбородок. Им придется заплатить штраф в размере от 3400 до 5100 грн.

Отметим, до этого уже приняли похожие правила, но с наказанием для физлиц, которые неправильно носят маски в общественных заведениях. Для них предусмотрели штрафы в размере от 170 до 255 грн. Также важно отметить, что без контроля за выполнением законодательства, результатов от таких правил не будет.

Маска, которая надета неправильно – административное нарушение, выписать протокол и наложить штраф может сотрудник полиции или санитарно-эпидемиологической службы. После начала карантина правоохранители стали усиленно охранять порядок в метрополитене, сотрудник правоохранительных органов есть практически на каждой станции.

Каждый четвертый украинец носит маску нерегулярно, говорится в исследованиях группы "Рейтинг". При этом львиная доля надевает респираторы и маски на подбородок, не прикрывая нос и рот. Эффекта от такой защиты нет, однако формально требование "масочного режима" выполняется.

Штрафовать могут даже "за непринятие мер", то есть, если человек зайдет в помещение в маске, а потом снимет ее, при этом никто не сделает ему замечание, не попросит надеть маску либо покинуть помещение, то и за такое бездействие предприятие может быть оштрафовано.

"К сожалению, ослабление карантинных мероприятий обществом воспринимается как отмена карантина. Среди населения Украины возникла устойчивая тенденция пренебрежения рекомендациями в части ношения в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок", – констатирует министр юстиции Денис Малюська.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине нужно ужесточить наказание для тех, кто не носит маски в общественных местах. Глава государства считает, что штрафовать нужно сразу на месте, без судов.