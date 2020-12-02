В Украине будут по-новому продавать электронные сигареты: за что накажут

В Украине электронные сигареты и жидкости для них сравнят с обычными табачными изделиями. В результате их запретят продавать несовершеннолетним. За нарушение такого правила предусмотрели штраф в размере до 17 тыс. грн.

Об этом говорится в законопроекте №3628. Автор документа – премьер-министр Денис Шмыгаль. Новые правила приняли во втором чтении и в целом 309 голосам на заседании Верховной Рады 2 декабря (чтобы посмотреть поименное голосование, доскролльте новость до конца).

"Начиная с 2006 года приняты меры о запрете рекламы, продвижения и спонсорства табака, запрета курения в общественных местах...Однако производителями табачных изделий предлагаются для потребителей новые продукты, которые позиционируются как менее вредная альтернатива традиционным сигаретам, в частности, электронные сигареты", – говорится в пояснительной записке.

Кабинет министров предлагает запретить продавать электронные сигареты тем украинцам, которые не достигли 18-летия.

Как будут наказывать за продажу электронных сигарет и жидкостей

Если продать через торговый автомат несовершеннолетнему:

штраф от 400 до 800 необлагаемых минимумов (от 6 800 до 13 600 грн).

Продажа электронных сигарет и жидкостей с рук:

штраф от 400 до 800 необлагаемых минимумов (от 6 800 до 13 600 грн) с конфискацией выручки и товара.

Повторное нарушение:

штраф от 800 до 1000 необлагаемых минимумов (от 13 600 до 17 000 грн) с конфискацией выручки и товара.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут запретить сигареты с ароматизаторами и разными вкусами, а табачные изделия продавать только клиентам в возрасте от 21 года.

Соответствующие нововведения предусмотрены законопроектом №2813, который может стать законом уже в 2020-м, говорится в материале OBOZREVATEL. Кроме того, изменят и вид пачек: на них разместят фотографии воспаленных зубов, пораженных органов и т.д.

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