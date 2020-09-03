В Украине будут по-новому назначать пенсии: что приготовили "слуги народа"

В Украине после отмены бумажных трудовых книжек пенсию будут насчитывать автоматически.

Об этом говорится в законопроекте №3623, который уже принят в первом чтении. Не придется обращаться в Пенсионный фонд, собирать справки, доказывать свой стаж и подтверждать его. Закон о пенсионном обеспечении позволяет украинцам исключать то время работы, когда у них был низкий заработок. Пенсионный фонд изначально должен считать так, как выгоднее будущему пенсионеру. Но если вдруг возникнут проблемы, уже после назначения выплаты можно будет обратиться к чиновникам с просьбой провести перерасчет.

"Будет как в Британии, Эстонии и в других странах. Будет возможность без обращения, сбора информации, автоматически получить пенсию. Но человек сможет выбрать: если автоматически пенсия будет спорной, то можно будет подать документы и пересчитать ее", – рассказал замминистра соцполитики Виталий Музыченко.

Украинцы смогут получить электронный документ с информацией о своем стаже в интернете. Такой документ может понадобиться, если того требует работодатель (например, для конкурса на должности у вас должен быть стаж в соответствующей сфере). Правда, для этого нужно оформить электронную цифровую подпись. Также в Кабмине рассматривают возможность использовать технологию BankID. То есть идентифицировать себя можно будет и с помощью банковской карточки.

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