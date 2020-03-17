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17 марта • обновлено в 15:20
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Украинцев отправили на карантин: в соцстрахе сказали, кому заплатят за "простой"

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В Украине людям, которые из-за коронавируса находятся на больничном или в самоизоляции под присмотром медиков, соцстрах будет компенсировать 50% от зарплаты.

Решение об этом приняла Верховная Рада, сообщила глава Фонда социального страхования Украины Елена Дума во время брифинга во вторник, 17 марта. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Больничный во время карантина

Больничный во время карантина

"Во время самоизоляции под медицинским присмотром и пребывания в больнице для предотвращения распространению коронавируса, Фонд социального страхования будет компенсировать 50% заработка. Документ, который проголосован Радой, дает право получить помощь по больничному застрахованным лицам, на период пребывания в специализированных учреждениях охраны здоровья, а также в самоизоляции под медицинским присмотром", – сказала Дума.

Она добавила, что сейчас в Украине в срочном порядке упрощается процедура получения больничных.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
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