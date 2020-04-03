Отпуск за свой счет на карантине: как украинцам получить помощь от государства

Предприниматели, работающие в малом и среднем бизнесе, могут получить на своих сотрудников помощь от государства, если будут вынуждены во время карантина отправлять их в неоплачиваемые отпуска.

Об этом говорится в законе №3275 о дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с распространением коронавируса, который был подписан президентом Украины в четверг, 2 апреля.

Отпуск за свой счет

В Министерстве экономики разъяснили, что для того, чтобы получить деньги, предприятие должно обратиться в Центр занятости по месту его регистрации как плательщика единого взноса и подать документы:

заявление в произвольной форме;

копию приказа с указанием даты начала остановки (сокращения) производства и перечнем карантинных мероприятий;

сведения о работниках, у которых возникло право на пособие по частичной безработице;

справку об отсутствии задолженности по выплате заработной платы и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

При этом получить помощь по частичной безработице смогут только официально оформленные и застрахованные сотрудники. Также помощь не платится в случае наличия у работодателя задолженности по выплате зарплаты и уплаты ЕСВ, которая возникла в течение пяти лет, предшествующих году остановки производства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в случае потери работы, чтобы получить пособие по безработице, украинцы должны самостоятельно собрать полный перечень документов, а вся связь с сотрудниками Центров занятости будет осуществляться по телефону из-за введенного карантина.

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