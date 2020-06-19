В Украине будут автоматически пересчитывать долги за алименты: законопроект

Личные финансы 10:00, 19.06.2020 Обновлено: 10:09, 19.06.2020

В Украине будут ежегодно индексировать долги по уплате алиментов без решения суда. Исполнители должны будут проводить перерасчет без дополнительного решения суда. К примеру, если родитель задолжал 10 тыс. грн, а годовая инфляция составила 10%, то в следующем году придется вернуть уже 11 тыс.

"Законопроектом предусматривается ежегодное вычисления исполнителем индексации размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме, и последующее взыскание с должника алиментов в соответствующем размере, без обращения взыскателя в суд", – говорится в законопроекте №3112, который Верховная Рада 19 июня приняла в первом чтении.

Согласно документу, исполнитель обязан вычислять размер задолженности по уплате алиментов ежемесячно и проводить индексацию, определенного судом в твердой денежной сумме ежегодно. Исполнитель обязан сообщить о расчете задолженности взыскателю и должнику.

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