В Украине будут автоматически пересчитывать долги за алименты: законопроект
В Украине будут ежегодно индексировать долги по уплате алиментов без решения суда. Исполнители должны будут проводить перерасчет без дополнительного решения суда. К примеру, если родитель задолжал 10 тыс. грн, а годовая инфляция составила 10%, то в следующем году придется вернуть уже 11 тыс.
"Законопроектом предусматривается ежегодное вычисления исполнителем индексации размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме, и последующее взыскание с должника алиментов в соответствующем размере, без обращения взыскателя в суд", – говорится в законопроекте №3112, который Верховная Рада 19 июня приняла в первом чтении.
Согласно документу, исполнитель обязан вычислять размер задолженности по уплате алиментов ежемесячно и проводить индексацию, определенного судом в твердой денежной сумме ежегодно. Исполнитель обязан сообщить о расчете задолженности взыскателю и должнику.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве благодаря ужесточению наказания за неуплату алиментов в 2019 году было взыскано более 358 млн грн.
Также в Киеве Государственная исполнительная служба арестовала у местного жителя яхту за невыплаченные алименты. Мужчина задолжал своему сыну около 123 тыс. грн.
в Украине ужесточили наказание за неуплату алиментов. Тем, кто игнорировал выполнение родительских обязательств больше года, грозят штрафы от 20 до 50% от суммы долга, их банковские счета арестуют.