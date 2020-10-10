В Украине без пенсий могут оказаться несколько миллионов человек, – аналитик
В Украине из 18 млн трудоспособных взносы в Пенсионный фонд платят только около 12,8 млн человек. В результате около 5,2 млн украинцев рискуют остаться без пенсий.
Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал аналитик Егор Комов. "У нас уже с 2028 года для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь 35 лет стажа. Разумеется, те люди, которые сейчас не работают официально или вовсе не работают, рассчитывать на пенсию не могут. Результат от повышения требования к стажу почувствуем на себе уже через несколько лет. Это большая проблема, именно ее в первую очередь должно заниматься сейчас наше правительство. Это ресурс для того, чтобы компенсировать дефицит Пенсионного фонда, найти средства для повышения выплат", – рассказывает Комов.
Всего за год, с июля прошлого года по июль 2020-го, количество сотрудников, которые платят взнос в Пенсионный фонд, сократилось на 565 тыс. человек. И демографическая ситуация здесь ни при чем. Коронавирус, кризис, увеличение количества физлиц-предпринимателей и смягчение штрафов.
Но есть и демографические проблемы. Согласно данным ООН (цифры озвучены в пояснительной записке к законопроекту о запуске накопительной пенсионной системы):
Украина входит в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения. Причем в ближайшие десятилетия сокращение населения будет происходить почти исключительно за счет населения трудоспособного возраста.
При условии сохранения текущих показателей рождаемости, смертности и миграции ООН прогнозирует уменьшение численности населения Украины к 2050-му на 28%, а доля лиц в возрасте 60 лет и старше возрастет до 32%.
Населения сократится на 18%, а уровень старения возрастет до 34%. Соотношение между численностью населения пенсионного и трудоспособного возраста возрастет почти вдвое.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.
Так, после выхода на пенсию украинцы будут получать по две выплаты, а из своих зарплат будут платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца 2020 года.
Если человек имеет не менее 15 лет страхового стажа, но его недостаточно для выхода на пенсию, то он имеет право на временную социальную помощь от государства.
В Украине планируют объединить солидарную и накопительную пенсионные системы и введут дополнительный взнос для работника.