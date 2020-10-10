В Украине без пенсий могут оказаться несколько миллионов человек, – аналитик

Александр Литвин Личные финансы 14:38, 10.10.2020 Обновлено: 14:48, 10.10.2020

В Украине из 18 млн трудоспособных взносы в Пенсионный фонд платят только около 12,8 млн человек. В результате около 5,2 млн украинцев рискуют остаться без пенсий.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал аналитик Егор Комов. "У нас уже с 2028 года для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь 35 лет стажа. Разумеется, те люди, которые сейчас не работают официально или вовсе не работают, рассчитывать на пенсию не могут. Результат от повышения требования к стажу почувствуем на себе уже через несколько лет. Это большая проблема, именно ее в первую очередь должно заниматься сейчас наше правительство. Это ресурс для того, чтобы компенсировать дефицит Пенсионного фонда, найти средства для повышения выплат", – рассказывает Комов.

Всего за год, с июля прошлого года по июль 2020-го, количество сотрудников, которые платят взнос в Пенсионный фонд, сократилось на 565 тыс. человек. И демографическая ситуация здесь ни при чем. Коронавирус, кризис, увеличение количества физлиц-предпринимателей и смягчение штрафов.

В Украине сократилось количество плательщиков ЕСВ
ПФУ

Но есть и демографические проблемы. Согласно данным ООН (цифры озвучены в пояснительной записке к законопроекту о запуске накопительной пенсионной системы):

  • Украина входит в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения. Причем в ближайшие десятилетия сокращение населения будет происходить почти исключительно за счет населения трудоспособного возраста.

  • При условии сохранения текущих показателей рождаемости, смертности и миграции ООН прогнозирует уменьшение численности населения Украины к 2050-му на 28%, а доля лиц в возрасте 60 лет и старше возрастет до 32%.

  • Населения сократится на 18%, а уровень старения возрастет до 34%. Соотношение между численностью населения пенсионного и трудоспособного возраста возрастет почти вдвое.

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