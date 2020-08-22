В Украине без опыта работы готовы брать на зарплату до 25 тысяч: названы вакансии
В Украине соискателям без опыта работы (например, студентам) готовы платить от 4 до 25 тыс. грн.
Об этом говорится в данных кадрового портала Jooble. Pаботодатели ищут чаще всего сотрудников без опыта на такие позиции:
кассир – с предложением зарплаты от 4000 до 12000 грн;
кредитный эксперт – от 5000 до 15000 грн;
репетитор/преподаватель английского языка – от 10000 до 25000 грн;
продавец-консультант – от 10000 до 15000 грн;
официант – от 4000 до 17000 грн.
Наибольшее количество предложений по работе для студентов было зафиксировано в Киеве, Днепре и Харькове. Наименее заинтересованы в студентах как сотрудниках в Черкассах, Чернигове и Кривом Роге – там с начала лета для них было опубликовано наименьшее количество вакансий.
Среди позиций, на которые студентов приглашают сейчас реже всего, – юрист, диспетчер такси, бариста, оператор колл-центра и мерчендайзер. Работодатели, предлагающие такие вакансии, предпочитают нанимать людей с опытом работы на аналогичной должности.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.
В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.