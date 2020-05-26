В Украине банки блокируют переводы: в НБУ рассказали, как правильно оформить жалобу

В Украине банки злоупотребляют новым законом о финансовом мониторинге, блокируют переводы до пяти тысяч гривен и даже замораживают депозиты. НБУ в связи с возможными нарушениями со стороны финансовых учреждений опубликовал инструкцию, как нажаловаться на банк.

Соответствующие правила опубликовали на официальном сайте регулятора. Первый шаг – обратиться в свой банк. Возможно, проблему удастся оперативно решить без вмешательство НБУ. Если же на жалобу не отреагировали, или же банк убеждает в своей правоте, в Нацбанке советуют звонить на свою горячую линию 0800505240 (звонки бесплатные) или написать письмо на почту nbu@bank.gov.ua.

Нужно рассказать суть вопроса, указать информацию о себе и контакты. "В обращении укажите вашу фамилию, имя и отчество, место проживания и электронную почту. Расскажите суть затронутого вопроса, вашего предложения или жалобы. Информации должно быть достаточной для обоснованного решения НБУ", – говорится в разъяснении регулятора.

Национальный банк не рассматривает анонимные обращением без имени автора и указания места его проживания. Ответ на письменное обращение предоставляется не позднее 30 дней. Если обращение не требует дополнительного изучения и проверки, то ответ предоставляется в течение 15 дней.

"В другом случае НБУ может продлить срок рассмотрения, обязательно уведомив об этом заявителя. Общий срок решения вопросов не может превышать 45 дней", – пояснили в НБУ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине некоторые банки из-за нового закона о Финансовом мониторинге начали блокировать даже мелкие переводы. Иногда "замораживают" и депозиты, а чтобы вернуть деньги, нужно обратиться с требованием в банк и оставить жалобу в НБУ.